باهنر درصورت کاندیداتوری از فراکسیون اصولگرایان اخراج می شود

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس رای گیری روز یکشنبه فراکسیون اصولگرایان مجلس در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه برای سال سوم، اگر کاندیداهایی که رای لازم را کسب نکردند در صحن علنی مجلس برای کسب این سمت کاندیدا شوند قطعا فراکسیون اصولگرایان اخراج خواهند شد.

وی گفت: ما بندی در اساسنامه فراکسیون گنجانده ایم که در موارد اینچنینی اعضای فراکسیون در صورتی که در مجمع عمومی رای لازم را کسب نکنند دیگر حق کاندیدا شدن در جلسه علنی را ندارند و همچنین افرادی که رای لازم را کسب کرده باشند مورد حمایت فراکسیون در صحن علنی قرار می گیرند.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که اگر نماینده ای مستقل از فراکسیون کاندیدای عضویت در هیئت رئیسه شود چه برخوردی خواهید داشت گفت: چنین بحثی وجود ندارد اعضای فراکسیون نمی توانند به طور مستقل اعلام کاندیداتوری کنند زیرا زمانی که اساسنامه فراکسیون مورد قبول قرار گرفت نقشه راه مشخص شد نمی توان به صورت سلیقه ای عمل کرد.

وی گفت: بعید می دانم آقای باهنر که فردی سیاسی و پایبند به اصول پذیرفته شده است برای کاندیداتوری نایب رئیسی مجلس اقدام کند.

محمدرضا باهنر نایب رئیس فراکسیون اصولگرایان با اختلاف 4 رای از شهاب الدین صدر موفق نشد امکان کاندیداتوری برای نایب رئیسی مجلس را در سال سوم در رای گیری فراکسیون اصولگرایان به دست آورد و بر این اساس محمد حسن ابوترابی فرد و صدر انتخاب فراکسیون اصولگرایان برای کاندیداتوری در انتخابات روز چهارشنبه هیئت رئیسه مجلس هستند.