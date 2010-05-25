بیانیه شورای همکاری خلیج فارس دخالت آشکار در امور داخلی ایران است

سخنگوی وزارت خارجه طرح ادعاهای واهی و بی اساس پیرامون سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی در بیانیه پایانی اجلاس یکصد و پانزدهم وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در جده را دخالت آشکار در امور داخلی ایران خواند و ضمن رد آن بر تعلق ابدی این سه جزیره به ایران تاکید کرد.