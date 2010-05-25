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۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

مهمانپرست:

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس دخالت آشکار در امور داخلی ایران است

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس دخالت آشکار در امور داخلی ایران است

سخنگوی وزارت خارجه طرح ادعاهای واهی و بی اساس پیرامون سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی در بیانیه پایانی اجلاس یکصد و پانزدهم وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در جده را دخالت آشکار در امور داخلی ایران خواند و ضمن رد آن بر تعلق ابدی این سه جزیره به ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با تاکید بر اینکه این سه جزیره همواره در طول تاریخ جزء لاینفک سرزمین ایران بوده است افزود: همانطور که بارها گفته شده چنانچه سوء تفاهمی در خصوص ترتیبات اجرایی در بوموسی وجود داشته باشد از طریق گفتگوی دو جانبه ایران و امارات رفع شدنی است و دخالت های دیگر هیچ کمکی به این روند نخواهد کرد.

کد مطلب 1089214

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