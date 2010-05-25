تمامی آبهای مرزی استان ایلام مهار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی گلشن صبح سه شنبه در جریان بازدید از سدگدارخوش شهرستان مرزی مهران بیان کرد: براساس برنامه ریزی قرار است کلیه آبهای مرزی ایلام مهار و صرف توسعه کشاورزی منطقه شود.

وی ادامه داد: استان ایلام از حیث موقعیت کشاورزی دارای شرایط مطلوبی است که باید با استفاده بهینه از این مزیت برای توسعه این بخش اقدام شود.

گلشن بر ضرورت تسریع در عملیات سدگدار خوش مهران تاکید کرد و گفت: باید تلاش شود که این سد با هدف توسعه بخش کشاورزی در سریعترین زمان به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای ایلام نیز در این مراسم گفت: اکنون عملیات اجرایی سد گدارخوش از پیشرفت 90 درصدی برخوردار است.

علی لطفی بیان کرد: قرار است اعتبار لازم برای تکمیل این طرح در سال جاری اختصاص یابد.