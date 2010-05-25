سیدرحمت اله پریچهر در گفتگو با مهر گفت: پیش بینی می شود امسال سطح زیرکشت سیب به 235 هزار و 413 هکتار بالغ شود و از این سطح معادل 3 میلیون و 480 هزار و 40 تن سیب به تولید خواهد رسید.

وی بیان کرد: در سالجاری تولید انگور در سطح کشور به 2 میلیون و 951 هزار و 732 تن خواهد رسید، ضمن اینکه سطح زیرکشت این محصول به صورت آبی و دیم 335 هزار و 853 هکتار پیش بینی شده است.

سرپرست دفتر امور میوه های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال تولید گلابی از 222 هزار تن فراتر رود، ضمن اینکه محصولاتی همچون هلو و شلیل بیش از 778 هزار تن در سطح کشور تولید خواهد شد.

وی با اشاره به تولید 33 هزار و 500 تن توت فرنگی در سالجاری اظهارداشت: پیش بینی می شود تولید موز از مرز130 هزار تن فراتر رود، همچنین تولید انار بیش از 542 هزار تن پیش بینی شده است.

پریچهر با بیان اینکه امسال بیش از 167 هزار تن کیوی در کشور تولید خواهد شد افزود: پیش بینی می شود در سالجاری در مجموع بالغ بر 282 هزار و 302 تن گیلاس و آلبالو در کشور تولید شود.ضمن اینکه امسال تولید آلو، گوجه به عنوان میوه های نوبرانه به بیش از 334 هزار تن بالغ می شود..

