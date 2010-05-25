راه اندازی پژوهشکده مهندسی پزشکی و سیستمهای سلامت در دانشگاه شریف

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین اسدی - مسئول ارتباطات پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با اعلام این خبر افزود: با راه اندازی این پژوهشکده تلاش می شود نقشی در خور توجه در گسترش فناوری های نوین در حوزه سلامت و بهداشت ایفا شود.



وی انجام پژوهش های کاربردی در حوزه سیستم ها و فرایندهای درمان و سلامت و تشخیص، فرایندهای دارویی، فرایندهای توانبخشی و مواد زیستی و پزشکی و مدیریت را از رویکردهای اصلی این پژوهشکده نام برد و ادامه داد: طبق این تفاهم نامه در راه اندازی این پژوهشکده اساتید دانشکده های مهندسی و علوم مواد، الکترونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و شیمی شرکت داشته و بر همکاری با دانشگاه های پزشکی نیز تاکید شده است.



مسئول ارتباطات پژوهشی دانشگاه اضافه کرد: ساخت روبات همکار جراح، دستگاه توان سنج عضلات کمر، دستگاه سه محوره سنجش قدرت عضلات کمر، دستگاه روباتیک بازتوانی دست برای افراد متاثر از سکته، دستگاه سنجش فشار کف پا، دستگاه تخمین عمق بیهوشی، نرم افزار آنالیز تصاویر MRI و تشخیص انباشتگی آهن در قلب از جمله فعالیت های اساتید دانشگاه است که با راه اندازی این پژوهشکده، فعالیت های حوزه مهندسی پزشکی از انسجام و هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد شد.