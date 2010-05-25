به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقوایی دبیر این همایش با اعلام خبر فوق گفت: این همایش با حضور اساتید و متخصصان داخلی و خارجی به منظور هم اندیشی و ارایه دستاوردها، راهکارها، روش های نوین و جایگزین علمی، پژوهشی و تجربی در مدیریت بازیافت لاستیک برپا می شود.

به گفته وی، مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای لاستیک، بررسی جایگاه صنایع بازیافت لاستیک و صنایع پایین دستی آن و بررسی تکنولوژی تولید، کیفیت و بازارهای مصرف پودر لاستیک از مهمترین محورهای نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست است.

رئیس مرکز تحقیقات لاستیک ایران ادامه داد: دبیرخانه این همایش آماده است تا نتایج کارهای پژوهشی و تجارب کاربردی تمام مدیران، پژوهشگران، کارشناسان صنعت لاستیک، دانشگاهیان، دانشجویان، صنعتگران و ... که براساس محورهای این همایش می باشد را دریافت کند.

تقوایی متذکر شد: همچنین به منظور آشنایی بیشتر با روش ها و صنایع بازیافت محصولات لاستیکی(تایر و قطعات)، شامل سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات و ماشین آلات بازیافت لاستیک، تولیدکنندگان محصولات بازیافت لاستیک و صنایع پایین دستی، و همچنین شناخت بازار فرآورده های صنعت بازیافت لاستیک، فناوری های نوین در صنعت بازیافت تایر و سایر محصولات لاستیکی همزمان با برگزاری این همایش، یک نمایشگاه جانبی برپا خواهد شد.

دبیر اولین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست، اضافه کرد: این نمایشگاه با ایجاد یک فرصت کم نظیر برای ارایه توانمندی ها، محصولات و ماشین آلات صنعت بازیافت لاستیک، امکان برقراری ارتباط های مستقیم با مدیران، مسئولان و کارشناسان فعال در حوزه این صنعت را فراهم می آورد.

اولین همایش و نمایشگاه بازیافت لاستیک و محیط زیست به همت مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران با مشارکت مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل در تهران و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با همیاری انجمن صنعت تایر و شرکتهای تایرسازی کشور برگزار خواهد شد.