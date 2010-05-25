سخنگوی وزارت خارجه و هیئت رسانه ای ایران به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی وزارت خارجه و دستیار ویژه وزیر امور خارجه و هیئت رسانه ای جمهوری اسلامی ایران متشکل از سردبیران خبرگزاری های مهر، فارس، ایرنا، واحد مرکزی خبر، موج ، شبکه تلویزیونی پرس تی وی، و روزنامه های جام جم و ایران و موسسه انتشاراتی سروش که به گرجستان و ترکیه سفر کرده بودند ساعت 5 صبح امروز از طریق فرودگاه امام خمینی به تهران بازگشتند.

این هیئت در طول اقامت یک هفته ای خود در دو کشور مذکور با رسانه های دیداری و شنیداری به ویژه خبرگزاری های فعال و رادیوتلویزیون های معروف دیدار و تبادل نظر داشته و با برخی از آنان قرارداد همکاری امضا کرده یا پیش قرارداد همکاری را مبادله کردند که امضای قرار داد همکاری میان خبرگزاری مهر و خبرگزاری پیر ولی گرجستان از این جمله بود .

روز گذشته مهمانپرست و هیئت رسانه ای همراه در استانبول از 2 رسانه دیداری دیدن کردند.

تلویزیون NTV و شبکه تلویزیونی استار دو شبکه ای بودن که روز گذشته مورد بازدید هیئت رسانه ای ایران قرار گرفتند.

در این دیدار سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر نقش مهم رسانه ها اظهار امیدواری کرد که ارتباط مستقیم رسانه های دو کشور بتواند به شناخت بهتر مردم دو کشور از همدیگر و فعال نمودن ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بینجامد.

مرتضی حیدری سرکنسول جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن اعلام زمینه گسترش ظرفیت های مختلف ایران و ترکیه به ویژه در حوزه رسانه ای اعلام کرد: فضای رسانه ای دو کشور هنوز به طور کافی مورد استفاده قرار نگرفته و به نظر می رسد رسانه ها به ویژه خبرگزاری ها، تلویزیون و مطبوعات نوشتاری می توانند زمینه نزدیکی دو ملت را در حد کافی فراهم نمایند.

وی ضمن انتقاد از پخش فیلمی غیر واقعی در برخی از رسانه های ترکیه اعلام کرد که انتظار می رود پس از نشست های مشترک و همکاری مستقیم رسانه های دو کشور شناخت واقعی دو ملت نیز افزایش یابد.

رئیس شبکه ان تی وی نیز در این دیدار ضمن توضیحاتی از مختصات حرفه ای پرسنلی و برنامه های در دستور کار این شبکه تلویزیونی اعلام کرد این شکبه اولین شبکه خصوصی است که 13 سال در بخشهای مختلف سیاسی اقتصادی و انتشارات، مجلات فعالیت دارد و تنها کانالی است که روزنامه ندارد.

وی ضمن تاکید بر جایگاه بسیار مهم افکار عمومی در ترکیه به ویژه تلویزیون خود اعلام کرد: از آنجایی که دولت های دو کشور به هم نزدیکند این زمینه نیز باید به ملت ها کشیده شوند.

مدیر خبر شبکه ان تی وی در پاسخ به سئوال همکاران خود در در رسانه های ایران در خصوص مهمترین حوزه های فعالیت خبری ایران اعلام کرد: یادداشت تفاهم همکاری رسانه ای ، پوشش تحولات انتخابات سال گذشته ایران و برخی حوادث داخلی از جمله مهمترین برنامه های این شبکه در سال گذشته بوده است.

هیئت رسانه ای در دیدار با شبکه تلوزیونی استار و روزنامه ای با همین نام نیز ضمن تبادل نظر و ارائه دیدگاه های حرفه ای همدیگر از نزدیک در خصوص نحوه فعالیت های رسانه های دو کشور گفتگو کردند.

سخنگوی وزارت خارجه در این دیدار ضمن تاکید بر لزوم تعمیق شناخت مردم و محافل مختلف در ترکیه از ظرفیت های همکاری ایران و ترکیه اعلام کرد که وزارت خارجه از سفر همتایان ترک خود به تهران حمایت می کند.

رئیس شبکه استار نیز در این دیدار با استقبال از رویکردهای این هیئت رسانه ای اظهار داشت: در شرایط فعلی روابط مطبوعاتی ایران و ترکیه عقب تر از روابط سیاسی است.

مصطفی کارا علی اوغلو در این دیدار ضمن تشریح جایگاه، گروه های خبری و نحوه فعالیت روزنامه و تلویزیون 24 ترکیه اعلام کرد که ما نیازمند شدید اخبار و تصاویر تحولات واقعی از ایران هستیم چرا که در حال حاضر ناچاریم از کانال های خارجی اخبار ایران را رصد کنیم.

وی در نشست با هیئت رسانه ای ایران اعلام کرد که سر تیتر خبر امروز روزنامه اش تحولات هسته ای ایران می باشد.

وی در پایان ضمن اعلام ورود سالیانه بیش از یک میلیون توریست به ترکیه اظهار علاقه مندی نمود تا با توجه به حضور زیاد مردم ایران در ترکیه تعامل فرهنگی بین دو کشور نیز بیش از پیش افزایش یابد.