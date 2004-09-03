سوريه با عملياتهاي شهادت طلبانه حماس ارتباط مستقيم ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال آهارون زئيفي امروز درگفتگويي با خبرنگاران اظهار داشت:

نمي توان رابطه مستقيمي ميان دوعمليات استشهادي در منطقه بئر السبع ( واقع در در جنوب اراضي اشغالي فلسطين) و دفاتر سازمانهايي مقاومت فلسطيني در دمشق پيدا كرد.

دفاتر نمايندگي بسياري از گروه هاي مقاومت فلسطيني مانند حماس و جهاد اسلامي در دمشق قرار دارد و سوريه تاكنون بارها از سوي آمريكا و اسراييل به دليل حمايت از فعاليتهاي گروه هاي مقاومت فلسطيني به حمايت از تروريسم متهم شده است.

مقامات ارشد رژيم اشغالگر قدس نيز روز گذشته، مسئوليت دوعمليات استشهادي عليه اشغالگري صهيونيست ها را متوجه سوريه كرده بودند.

گفتني است جنبش مقاومت اسلامي فلسطين ( حماس) مسئوليت دو عمليات استشهادي روز دوشنبه گذشته در جنوب اراضي اشغالي فلسطين را كه درآن 16 صهيونيست كشته شدند، برعهده گرفت.

وي در عين حال گفت: شكي نيست كه عمليات هاي حماس ( جنبش مقاومت اسلامي فلسطين) از حمايت زياد سوريه برخوردار است.

زئيفي حتي برخلاف اظهارات مسئولان سابق اسراييلي گفت كه هيچ كس در اين رژيم و در زمان فعلي به حمله نظامي به سوريه فكر نمي كند.

پيش از اين معاون وزير جنگ رژيم صهيونيستي با مرتبط دانستن سوريه در عمليات استشهادي حماس، اين كشور را به حمله نظامي تهديد كرد.

سوريه نيز در مقابل اعلام كرد تهديدات اسراييل از كمترين جايگاه و اعتباري برخوردار نيست.

