ذخیره کالاهای اساسی و عرضه آنها در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی غضنفری ظهر سه شنبه در همایش فرماندهان پایگاه های بسیج سازمانهای بازرگانی سراسر کشور اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و مقابله با گران فروشیهای احتمالی، بعضی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ذخیره و در زمان اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها به بازار عرضه می شود.

وی ادامه داد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته از سوی وزارت بازرگانی توجه به تامین نیازهای مردم در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون طرح ذخیره کردن بعضی از کالاهای اساسی آغاز شده است و مردم نباید هیچگونه نگرانی از تامین اقلام مورد نیاز خود داشته باشند.

وزیر بازرگانی عنوان کرد: با توجه به اینکه احتمال اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها در شش ماهه دوم سال جاری وجود دارد، وزارت بازرگانی از ابتدای سال جاری برنامه های خود را آغاز و همزمان با این مهم اطلاع رسانی به مردم در خصوص چکونگی اجرایی کردن این طرح را نیز مورد توجه قرار داده است.

غضنفری با اشاره به تبعات اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور، بیان داشت: در زمان اجرایی کردن این طرح با مشکلی در زمینه کاهش عرضه کالا در کشور مواجه نخواهیم شد و مطرح کردن این مباحث توسط افراد مختلف هیچگونه جایگاهی علمی و مستندی در کشور ندارد.

وی گفت: با اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها تمامی خط تولید در کشور فعالیتهای خود را بدون هیچگونه کم و کاستی ادامه می دهد و بحث افزایش قیمتها هم در تعدادی از کالاها و تنها به دلیل گران شدن حاملهای انرژی است که البته در این راستا سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز وارد کار شده و به محض اجرایی کردن این طرح قیمتها را بر اساس وضعت کشور اعلام خواهد کرد.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: با اجرایی کردن طرح هدفممند کردن یارانه ها ما با سه گروه مخالف این طرح مواجه خواهیم بود که گروه اول شامل افراد مخالف دولت و بیشتر در حوزه مسائل سیاسی است که این گونه افراد می خواهند دولت در این زمینه به توفیق نرسد که تکلیف آنها مشخص است و هیچ جایگاهی در میان مردم ندارند.

غضنفری دسته دوم مخالف با اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها را افرادی ذکر کرد که به دلیل نبود اطلاعات و آگاهی از روند اجرایی کردن این طرح به دنبال مخالفت با آن هستند و افزود: یکی از اصلی ترین وظایف ما در این حوزه اطلاع رسانی درست به مردم و آگاه سازی این قشر در کشور است.

وی دسته سوم را افراد سودجو ذکر کرد و یادآور شد: سازمان بازرگانی با همت و تلاش ویژه و با استفاده از همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظارتی با این افراد برخورد خواهد کرد که در این زمینه نیازمند همکاری و تعامل بیشتر مردم نیز هستیم.

وزیر بازرگانی در ابتدای این همایش با اشاره به نقش و جایگاه بسیج در کشور بیان داشت: تاسیس بسیج توسط امام راحل (ره) یکی از مهمترین اقداماتی بود که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی به بار نشست و در جریانهای مختلف حضور بسیج توانسته است نظام اسلامی را تا امروز بیمه کند که باید این روند همچنان ادامه داشته باشد.

همایش دو روزه فرماندهان پایگاه های بسیج سازمان بازرگانی استانهای سراسر کشور به مدت دو روز در سنندج مرکز کردستان برگزار شد.