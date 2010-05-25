قوه قضائیه اتهامات رحیمی را بررسی می کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه جلسه برگزاری علنی روز چهارشنبه مجلس در گفتگو با خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید آقای نادران اتهاماتی را به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور وارد کردند و شما عضو ستادی هستید که آقای رحیمی ریاست آن را برعهده دارد، این چگونه است؟ گفت: من در این مورد به خاطر اینکه اطلاعات دقیقی ندارم اظهار نظر نمی کنم.

خبرنگار مجددا پرسید پس مباحثی که آقای نادران مطرح کرد چه می شود که مصباحی مقدم پاسخ داد: آن مواردی که آقای نادران مطرح کرد توسط قوه قضائیه در حال بررسی است اما اطلاعات من اطلاعات روشنی نیست که در این باره اظهار نظر کنم.