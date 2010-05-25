یکسان سازی خوابگاههای دانشجویی بر اساس رشته تحصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زرینه زاد روز سه شنبه در مراسم تقدیر از خیرین آموزش عالی در دانشگاه شهیدبهشتی گفت: متاسفانه در حال حاضر این حالت در خوابگاهها وجود ندارد و در یک اتاق چهار نفر از چهار رشته متعدد هستند که نمی توانند از نظر آموزشی و علمی به همدیگر کمک کنند.

وی با اشاره به لزوم ورود سایر معاونتها به بحث خوابگاهها افزود: در حال حاضر معاونت های فرهنگی و دانشجویی برنامه های خوبی را برای خوابگاهها دارند اما اثری از معاونت آموزشی در حول و حوش خوابگاهها نداریم و برنامه ریزی از سوی این حوزه در خوابگاهها وجود ندارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اصل عمر دانشجو در خوابگاه صرف می شود و دانشگاههایی که فعالیت های موثری در خوابگاههای خود داشته اند، بهتر است آن را فرهنگ سازی و به عنوان الگو مطرح کنند.

وی با اشاره به تقدیر از خیرین آموزش عالی، امور خیریه در این زمینه را منحصر به خوابگاه ندانست و گفت: البته بحث خوابگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که به گونه ای دانشجو دوره سربازی را در خوابگاه طی می کند و یاد می گیرد چگونه خود را اداره کند و از سوی دیگر یاد می گیرد که چگونه با افرادی با فرهنگهای متفاوت در یک محیط زندگی کند.