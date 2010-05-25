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۴ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

رئیس صندوق رفاه خبر داد:

یکسان سازی خوابگاههای دانشجویی بر اساس رشته تحصیلی

یکسان سازی خوابگاههای دانشجویی بر اساس رشته تحصیلی

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به لزوم تفکیک خوابگاهها به منظور هم افزایی علمی میان دانشجویان گفت: اگر بتوانیم ساکنان یک خوابگاه را از رشته های همسان و دوره های تحصیلی نزدیک به هم انتخاب کنیم، به هم افزایی علمی دانشجویان بیشتر کمک می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زرینه زاد روز سه شنبه در مراسم تقدیر از خیرین آموزش عالی در دانشگاه شهیدبهشتی گفت: متاسفانه در حال حاضر این حالت در خوابگاهها وجود ندارد و در یک اتاق چهار نفر از چهار رشته متعدد هستند که نمی توانند از نظر آموزشی و علمی به همدیگر کمک کنند.

وی با اشاره به لزوم ورود سایر معاونتها به بحث خوابگاهها افزود: در حال حاضر معاونت های فرهنگی و دانشجویی برنامه های خوبی را برای خوابگاهها دارند اما اثری از معاونت آموزشی در حول و حوش خوابگاهها نداریم و برنامه ریزی از سوی این حوزه در خوابگاهها وجود ندارد.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: اصل عمر دانشجو در خوابگاه صرف می شود و دانشگاههایی که فعالیت های موثری در خوابگاههای خود داشته اند، بهتر است آن را فرهنگ سازی و به عنوان الگو مطرح کنند.

وی با اشاره به تقدیر از خیرین آموزش عالی، امور خیریه در این زمینه را منحصر به خوابگاه ندانست و گفت: البته بحث خوابگاه از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که به گونه ای دانشجو دوره سربازی را در خوابگاه طی می کند و یاد می گیرد چگونه خود را اداره کند و از سوی دیگر یاد می گیرد که چگونه با افرادی با فرهنگهای متفاوت در یک محیط زندگی کند.

کد مطلب 1089383

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