به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز دوشنبه شب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: برخی گمان می‌کنند اگر اثری تحت قراردادی نوشته شود سفارش‌نویسی است، اما این‌طور نیست. نویسنده‌ای که رمان می‌نویسد نیاز دارد با فراغ بال و بدون دغدغه معیشت به کار خود ادامه دهد تا موفق شود؛ طبعا این نویسندگان به حمایت دولت از این جبهه نیاز دارند.

وی در پایان سخنانش یادآور شد: شاید هنوز حق ماجرا را ادا نکرده‌ایم و آثار بسیار ماندگاری نداریم اما با جریانهایی که حاکم است به طور حتم به جایگاهی بسیار خوب خواهیم رسید.

وظیفه ادبیات دفاع مقدس تبیین پیام امام(ره) است

رئیس حوزه هنری از دیگر میهمانان این برنامه گفت: مهمترین پیامی که قرار است در این دوران به وسیله ادبیات دفاع مقدس به مردم برسانیم تبیین همان پیام و افکار حضرت امام (ره) است.

محسن مومنی در پاسخ به این سئوال که سیر دفاع مقدس در حوزه‌های مختلف از ابتدا تاکنون چه مراحلی را در خود داشته گفت: نویسندگان در سه دوره مختلف به این موضوع پرداخته‌اند که دسته اول این مکتوبات نگاه‌های تهییجی و تبلیغی با خود دارد و مربوط به دوره جنگ است چرا که باید مردم دراین دوره برای حمله به دشمن انگیزه خود را حفظ می‌کردند.

نویسنده کتاب "در کمین گل سرخ" ادامه داد: دوره دوم نگاه‌های انتقادی را در خود دارد و نویسندگان این دوره با نگاهی انتقادی به گذشته پرافتخار ما در عرصه دفاع مقدس نگاه می‌کنند و دوره سوم نیز شرایطی است که در حال حاضر در آن هستیم و این روزها تعقلی همراه با نگاهی حماسی و عرفانی بر ادبیات دفاع مقدس حاکم است.



رئیس حوزه هنری گفت: انسانی که انقلاب را به جهان شناساند فردی انساندوست، مخلص، عاشق خدا و شهادت است. این روزها عمده مخاطبان ما را نسل جدید تشکیل داده‌اند و این نسل که از نزدیک جبهه را تجربه نکرده‌اند خواهان دانستن و آگاهی در این خصوص‌اند و از این رو مسئولیت ما سنگین شده است.



مومنی در پایان گفت: جنگ ضد زندگی است اما رزمندگان ما با آن زندگی آفریدند. آنها معتقد بودند پس از شهادت نیز زنده هستند و زندگی دیگری در انتظارشان است. از این رو جنگ را نیز تبدیل به مقوله‌ای ماندگار و شیرین کردند.



