به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز دوشنبه شب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: برخی گمان میکنند اگر اثری تحت قراردادی نوشته شود سفارشنویسی است، اما اینطور نیست. نویسندهای که رمان مینویسد نیاز دارد با فراغ بال و بدون دغدغه معیشت به کار خود ادامه دهد تا موفق شود؛ طبعا این نویسندگان به حمایت دولت از این جبهه نیاز دارند.
وی در پایان سخنانش یادآور شد: شاید هنوز حق ماجرا را ادا نکردهایم و آثار بسیار ماندگاری نداریم اما با جریانهایی که حاکم است به طور حتم به جایگاهی بسیار خوب خواهیم رسید.
وظیفه ادبیات دفاع مقدس تبیین پیام امام(ره) است
رئیس حوزه هنری گفت: انسانی که انقلاب را به جهان شناساند فردی انساندوست، مخلص، عاشق خدا و شهادت است. این روزها عمده مخاطبان ما را نسل جدید تشکیل دادهاند و این نسل که از نزدیک جبهه را تجربه نکردهاند خواهان دانستن و آگاهی در این خصوصاند و از این رو مسئولیت ما سنگین شده است.
مومنی در پایان گفت: جنگ ضد زندگی است اما رزمندگان ما با آن زندگی آفریدند. آنها معتقد بودند پس از شهادت نیز زنده هستند و زندگی دیگری در انتظارشان است. از این رو جنگ را نیز تبدیل به مقولهای ماندگار و شیرین کردند.
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