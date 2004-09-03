هنرپيشگان هاليوودي؛ قهرمانها و ضد قهرمانهاي سناريوي انتخابات رياست جمهوري





به گزارش خبرگزاري مهر اين روزها عملكرد هنرپيشه ها دراردوهاي تبليغاتي بعد وسيعي يافته وازهرتريبوني براي بيان ايده هاي سياسي شان سود مي جويند.

سناريويي كه درقالب انتخابات رياست جمهوري درحال شكل گيري است نيازبه نقش آفرينهايي دارد كه نقشهاي مثبت ومنفي را درهيبت كاراكترهاي موافق ومخالف با جورج بوش بين خود تقسيم كنند.با اين وجود رويكرد هنرپيشگان صنعت فيلمسازي درمخالفت با بوش وسياستهاي وي نشان داده كه آنها دربازي سياست به دنبال نقشهاي بزرگ نيستند بلكه به نقشهاي ماندگارمي انديشند .

چهره هاي مطرح صنعت فيلمسازي اين روزها بدون هراس ازليستهاي سياه كه ادامه فعاليت را ازهنرمند دريغ مي كند به افشاگري مي پردازند ودراين ميان برايشان هيچ اهميتي ندارد كه سناريوي انتخابات با چه پايان بندي اتمام يابد .

" مت ديمون " و" اسكارلت جانسون" ، هنرپيشگان مطرح هاليوود ازجمله واپسين بازيگراني هستند كه به خيل عظيم مخالفان بوش پيوسته اند .چهره هاي نامي صنعت فيلمسازي غرب ازتمامي استعداد وسرمايه شان براي بركناري بوش سود مي جويند ودراين راه اقدام به تاسيس سازمانهاي متفاوت كرده اند.

چندي پيش سازمان گروههاي سياسي مستقل به نام " مووآن " اقدام به پخش ده آگهي ضد بوش كرد كه توسط " جان سيلس " ( كارگردان ونويسنده) و" داگ يمن " ( كار گردان فيلم هويت بورن) ساخته شده بود. " سيلس " دراين راه با " مارتين شين" به همكاري پرداخت ودريك آگهي ازحضوروي سود جست اين درشرايطي است كه " ليمن " نيزبراي آگهي ديگر از" مت ديمون " دعوت به همكاري كرد.

دراين بين " راب رينر" ، كارگردان فيلم " زمانيكه هري با سالي ملاقات كرد " براي ساخت آگهي سي دقيقه اي اش ازسخنان بوش كه ازكنفرانس خبري ماه آوريل استخراج شده بود، استفاده كرد.دراين كنفرانس سياستهاي بوش به چالش كشيده شد واين سوال مطرح شد كه آيا عملكرد وي درزمان رياست جمهوري اش مناسب بوده ويا اينكه درطول خط مشي سياسي اش دچارلغزش واشتباه شده است.

" لارا داون " ، سخنگوي مووآن اعلام كرد كه اين گروه تصميم دارد كابل ملي را براي نمايش اولين آگهي دراختيارگيرد اما سايرآگهي ها به احتمال بسيارازطريق اينترنت دراختيارمردم قرارمي گيرند.

" مت ديمون" ، هنرپيشه اي كه تا به حال درهيچكدام ازانتخابات پيشين شركت نكرده تاكيد كرد كه امسال بي ترديد به " جان كري" راي مي دهد وازمردم خواست كه درانتخاب كانديدها دقت لازم را داشته باشند.

مخالفت با بوش كه پيش ازآغازحمله به عراق بعدي نهاني داشت اين روزها بيش ازهرزمان ديگري به صورت آشكارا صورت مي گيرد.

" لئوناردوديكاپريو" و" جنيفرآنيستون" ، هنرپيشگان نسل جديد هاليوود براي اينكه بوش را ازصفحه شطرنج سياست حذف كنند، طي يك تورسرگرم كننده بالغ بر2 ميليون و700 هزاردلار جمع آوري كرده وبراي حمايت از جان كري ، نامزد رياست جمهوري دموكرات، هزينه كردند.

دراين بين هنرپيشگان نامي ازفرصت هاي بدست آمده اعم ازگفتگوهاي مطبوعاتي ومراسم اكران ويژه فيلمهايشان براي انتقاد ازبوش وعملكردهايش استفاده مي كنند.

" رابرت آلتمن " كارگردان مطرح سينما به حدي ازآينده انتخابات در آمريكا بيمناك است كه وعده كرده درصورت انتخاب مجدد " بوش" به عنوان رييس جمهور، ترك وطن كرده وراه فرانسه را درپيش گيرد.

اين فيلمساز ازجمله چهره هايي است كه بارها وبارها مخالفتش را با سياستهاي " جورج دبليو بوش" بيان كرده است.اوكه فيلم انتقاد آميز" مش" را دركارنامه هنري اش دارد درآشفته بازارحملات تروريستي وتخريب برجهاي دوقلو اعلام كرد كه صنعت فيلمسازي غرب ازجلمه بزرگترين آموزگاران اقدامات تروريستي است.

خالق فيلم " پارك گاسفورد " درمورد انتخابات آتي مي گويد :" پيروزي حزب جمهوري خواه وانتخاب " جورج بوش " درانتخابات آتي به منزله فاجعه اي براي كل جهان است ."

كارگردان فيلم" برشهاي كوتاه " درادامه صحبتهايش خاطرنشان كرد :" اگرجورج بوش انتخاب شود من كشوررا ترك كرده وبه فرانسه مي روم."

موجي كه اين روزها خروشان به حركت خود ادامه داده وبه انتقاد ازبوش مي پردازد درحقيقت ريشه درناكامي آمريكا درحمله به عراق دارد.

در ادامه گزارش خبرگزاري مهر آمده است: هنرپيشگاني كه بارها وبارها مخالفتشان رابا اين جنگ اعلام كرده بودند ، اين روزها ازكوچكترين فرصتي براي جلوگيري ازانتخاب بوش وتكراراشتباهات گذشته سود مي جويند.

" داستين هافمن"، هنرپيشه اسكاري فيلمهاي " كريمرعليه كريمر"،" همه مردان رييس جمهور" و" مرد باراني" ازجمله بازيگراني است كه ريشه حمله به عراق را درجاه طلبي بوش ودولت وي مي داند وبراين باوراست كه بوش وقايع يازدهم سپتامبررا دست آويزي قرارداده تا عملكردش رادرحمله به عراق توجيه كند.

اودراين مورد مي گويد :" براي من به عنوان يك آمريكايي دردناكترين مسئله اين است كه دولت ازرويدادهاي يازدهم سپتامبروغم واندوه مردم استفاده كرده تا به اهداف خود نزديك شود . به عقيده من اين امرسزاوارسرزنش است. با وجود اينكه من كارشناس سياسي نيستم مي توانم بگويم كه اين جنگ نيزمانند بسياري ازجنگهاي ديگربراي حصول پول ، قدرت ، نفت وبرتري شكل گرفت."

مي توان گفت نارضايتي چهره هاي هنري زماني افزايش يافت كه دريافتند ره آورد اين جنگ جزسايه شوم كشتاروويراني چيزي نبوده و باگذشت ماه ها ازحمله آمريكا به عراق هنوزهيچ نشاني ازسلاحهاي كشتارجمعي دراين كشوريافت نشده است.

" شون پن "، هنرپيشه مطرح فيلمهاي " اسم من جو" و" رودخانه اسرارآميز" تنها بازيگري بود كه پيش ازآغازحملات ، براي شناخت عراق ودلايل حمله آمريكا به اين كشور به بغداد سفركرد.

اودراين مورد گفت :" اگرقرارباشد خوني برروي دستهاي آمريكا نقش بندد اين خون بي ترديد برروي دستهاي من نيزجريان مي يابد ودراين ميان اهميت ندارد كه سايرين مي توانند آن را توجيه كنند ويا خيراما من مصمم هستم كه اين خون را عيني كنم."

اوبا تاكيد براينكه پس ازسفربه اين كشورهيچ دليل قانع كننده اي براي يورش آمريكا به عراق نيافته به انتقاد ازسياستهاي رييس جمهورپرداخت اما نتيجه امرتنها دريافت نامه هاي تهديد كننده اي بود كه ازتوقيف فعاليت سينمايي وي درآينده اي نزديك خبرمي داد.

درشرايطي كه هنرمندان براي بركناري بوش ازشهرت ومحبوبيت خود نزد مردم سود مي جويند، حزب رقيب نيزدست به كارشده ودرصدد توجيه عملكرد چهره هاي هنري برآمده است.

سخنان " آلتمن " پيرامون جلاي وطن درزمان خود جنجال بسياري را برانگيخت به طوريكه جناح مقابل نامه اي را برروي اينترنت قرارداد وطي آن ازدوستداران سينما دعوت كرد كه براي جمع آوري هزينه سفراين كارگردان به فرانسه كمك كنند.

حزب طرفدار" بوش " با لحني توهين آميزاز " آلتمن " به عنوان گنجينه اي ازثروتهاي ملي آمريكا ياد كرد وازمردم خواست كه براي انتقال اين گنجينه به فرانسه ازكمك مالي دريغ نكنند.

دراين نامه كه برروي اينترنت قرارگرفت از" آلتمن " وسايرچهره هاي معترض به سياستها وانتخاب " جورج بوش " درسمت رياست جمهوري خواسته شده كه پيش ازاينكه تغييرعقيده دهند ، زادگاهشان را رها كنند.

" مارتين شين " ازديگر هنرپيشگان مخالف با بوش است كه بارها وبارها به سبب ايده هاي سياسي اش دركشوري كه به اصطلاح مهد آزادي بيان ناميده مي شود ، مورد تهديد وآزارواذيت قرارگرفت.

اين هنرپيشه پس ازاينكه سياستهاي بوش را به هنگام حمله به عراق به سخره گرفت، تهديد شد كه ازايفاي نقش رييس جمهور" جد بارتلت " دربرنامه تلوزيوني حزب غرب محروم مي شود چرا كه سخنراني ضد جنگ وي به مذاق بسياري ازسردمداران نظام خوش نيامده بود.

هنرپيشه فيلم " اينك آخرزمان"، درزمره بازيگراني جاي داشت كه ازهمان ابتداي امرمخالف حمله نظامي آمريكا به عراق بود .او طي بيانيه اي سردمداران آمريكا را افرادي بي كفايت خواند وهمين اظهارات بود كه مشكلات بسياري را براي مديران برنامه تلوزيوني حزب غرب دران بي سي به وجود آورد.آنها بيمناك بودند كه با بايكوت آگهي دهندگان مواجه شوند ازهمين رووي را تحت فشارقراردادند.

" شين " چندي پيش عنوان كرد كه تهيه كننده ها ازوي خواسته اند درمورد ديدگاه هاي سياسي اش توضيحاتي را ارائه دهد وبه وي گفته اند كه جهت گيري هاي سياسي اش مي تواند به اين برنامه لطمات جبران ناپذيري را وارد كند بااين وجود اوبارديگربه انتقاد ازرييس جمهورپرداخت ودريك كنفرانس خبري گفت :" به نظرمن بوش پسرتمايل داشت سرصدام حسين را به پدرش اهدا كند تا رضايت وي را پس ازوقايع جنگ خليج بدست آورد."

اوعلاوه براين تاكيد كرد كه برانگيختن خشم ديگران بي ترديد براي وي ناگواراست اما ناگزيربه انجام كاري است كه درست مي نمايد.

اودراين مورد گفت :" ازمدتها پيش به اين نتيجه رسيدم كه پيروي از ايده ها ونظراتم بسيارمهم ترازاين است كه خود را براي تمامي احزاب سياسي ، فردي قابل قبول جلوه دهم."

درهياهوي اظهارات ضد بوش هنرپيشگان ، حزب مدافع رييس جمهور نيزبي كارننشسته و براي هنرپيشگان خط ونشان مي كشد و ازليست سياه سخن به ميان مي آورد.

اين حزب چندي پيش اقدام به راه اندازي سايت " سيتيزن اگينست سلبريتي پانديتز" كرد.اين سايت كه خود را نماينده آمريكايي هاي موافق با بوش مي داند، نامه هاي تهديد آميز وحاوي نفرت وانزجاررا براي چهره هاي هنري ارسال مي كنند.

مديران سايت مذكورمعتقدند كه هنرپيشگان ثروتمند ازشهرت ومحبوبيت خود براي دخالت درمسائل مربوط به دفاع ازكشوراستفاده مي كنند.

" لوري باردسلي" ، موسس و بنيانگذارانجمن" امريكن سيتيزن اگينست سلبريتي پانديتز" دراين مورد مي گويد: " اين افراد ، حرفه اي را انتخاب كرده اند كه ازطريق آن مي توانند مردم را سرگرم كنند اما اگرقرارباشد درمورد موضوعاتي ديگري چون مسائل سياسي ، مذهبي واخلاقي سخن بگويند بايد درانتظاربايكوت وتوبيخ باشند چرا كه ما ازايده هاي متفاوتي برخورداريم.آنها اين حق را دارند كه به عنوان يك آمريكايي سخن بگويند اما اين امربرروي حرفه اي كه انتخاب كرده اند ، تاثيرمي گذارد."

مدافعان بوش اين روزها ازهرترفندي براي تقبيح هنرمندان مخالف با بوش سود مي جويند. آنها براين باورهستند كه اعتراض هنرپيشگان وچهره هاي هنري به رييس جمهورتنها با اين هدف صورت مي گيرد كه دركانون توجه رسانه ها قرارگيرند وخط مشي هنري شان ارتقا يابد وبراي اثبات سخنانشان ازهنرپيشگاني چون " مريل استريپ " و" بن افلك " سخن به ميان مي آورند ومخالفت آنها با انتخاب بوش را به عنوان دست آويزي براي كسب توجه بيشتررسانه ها قلمداد مي كنند.

ليبرال واشنگتن پست چندي پيش اعلام كرد هنرپيشگاني كه ادعا كرده اند به سبب رويكرد سياسي شان آسيب مي بينند ازجمله " رابينز" ،" سراندون " و" مارتين شين " دردوران رياست جمهوري بوش پسر با ارتقاي حرفه اي مواجه شده اند.

" داگ برينكلي "، پرفسورمركزايزن هاور و نويسنده كتاب" توروظيفه : جان كري وجنگ ويتنام" براين باوراست كه عملكرد صنعت فيلمسازي وچهره هاي مطرح دربرخورد با بوش پديده جديدي نيست.

اودراين مورد مي گويد :" درزمان جنگ ويتنام هاليوود به انتقاد شديد از" ليندون جانسون " و" ريچارد نيكسون" پرداخت ودراين ميان هنرپيشگاني چون " جين فاندا" و" دونالد شاترلند" حضور موثري داشتند."

اوخاطرنشان مي كند :" هنرمندان دوست دارند خود را درهيبت چهره هاي ضد جنگ ببينند و دراين ميان نمايش مستند" مايكل مور" نيزتاثيربسزايي دربرانگيختن سايرهنرپيشگان داشت."

" برينكلي " درادامه صحبتهايش مي افزايد :" درسالهاي اخيرمشاهد ه شده كه هنرپيشگان با شركت درراه پيمايي ها حتي جانشان را نيزبه خطرمي اندازند .درطول جنگ جهاني دوم ، جنگ كره وحتي جنگ ويتنام تعداد زيادي ازهنرپيشگان وچهره هاي صنعت سرگرمي سازي به نيروهاي داوطلب پيوسته ودرنزاع ها شركت كردند وگروه ديگرنيزتمامي تلاششان را به كارگرفتند تا ازراههاي ممكن به سربازان خدمت كنند اما اينك شكل مبارزه تغييركرده وهنرپيشگان نسل جديد ازابزارهاي متفاوتي سود مي جويند."

" ووپي گلد برگ" هنرپيشه سياه پوستي كه با حضوردر فيلم " روح " به شهرت ومحبوبيت دست يافت درمراسمي كه روزهشتم جولاي به نفع جان كري درنيويورك برگزارشد ، به استهزاء رييس جمهورپرداخت.

حمله وي به جورج بوش باعث شد كه طي مدت زمان اندكي قراردادش با شركت " اسليم فست " فسخ شود چرا كه مديران اين شركت دموكرات بودند با اين وجود اواعلام كرد كه هرگزسكوت اختيارنمي كند وزمانيكه بحث سياستهاي خارجه آمريكا مطرح مي شود ، اويكي ازسرسخت ترين منتقدان رويكردهاي بوش است.

" تيم رابينز"، ديگرهنرپيشه مخالف با بوش چندي پيش حمايت بيشترمطبوعات را ازچهره هاي هنري طلب كرد.اوگفت :" ما به حمايت بيشترمطبوعات نيازداريم وآنها بايد ازحق آزادي بيان كه درقانون اساسي آمده وشامل حال تمامي شهروندان مي شود ، حمايت كنند.نشريات بي ارزشي كه خود را روزنامه مي نامند بارها وبارها به من وهمسرم " سوزان سراندون" لقب خائن وطرفدارصدام را نسبت داده اند اما حقيقت امربه گونه اي ديگراست."

بي ترديد نمايش مستند " فارنهايت 911" به كارگرداني " مايكل مور" واستقبال هنرپيشگان ازاين اثرازجمله نخستين زنگ خطرهايي بود كه ازعدم محبوبيت رييس جمهورنزدچهره هاي هنري خبرمي داد.

" مايكل مور"، سرمست ازموفقيتهاي بدست آورده درجشنواره هاي خارجي وگيشه فروش اعلام كرد كه يكي ازبزرگترين دلگرمي هاي وي برخورداري ازحمايت هم قطارانش است.

كارگردان اسكاري مستند" بولينگ براي كلمباين " خاطرنشان كرد كه " مريل استريپ" و" مارتين اسكورسيسي " ازبيانيه ضد بوش وي درمراسم اسكارسال 2003 حمايت كرده اند.

اين فيلمساز كه امسال تنديس نخل طلاي مراسم كن را به پاس ساخت مستند " فارنهايت 911" دركارنامه هنري اش ثبت كرد به هنگام دريافت تنديس اسكاربراي مستند " بولينگ براي كلمباين " برروي سن قرارگرفت ودراولين جملات سخنراني اش ازسياستهاي رييس جمهورآمريكا انتقاد كرد و فرياد زد :" بوش خجالت بكش ".

به رغم اينكه درآن زمان بسياري ازمردم به انتقاد ازعملكرد " مور" پرداختند ، برخي ازهنرپيشگان وفيلمسازان طي نامه اي عملكرد وي را تحسين كردند.

" مور" دراين مورد مي گويد :" پس ازسخنراني اسكار نامه هاي اميدواركننده بسياري ازسوي " جاناتان دمي "، " جف بريدجز"، "مارتين اسكورسيسي " و" مريل استريپ " دريافت كردم. مي توانم نامهايي ديگري را نيزبه اين فهرست اضافه كنم اما ترديد دارم كه آنها تمايلي به اين امرداشته باشند."

به رغم اينكه " مايكل مور" ازافشاي نامهاي ديگرخودداري كرد ، جهت گيري هنرپيشگان نشان مي دهد كه تعداد مخالفان با انتخاب دوباره بوش تنها به اين نامها محدود نمي شود.

حضورهنرپيشگاني چون " مارتين شين "،" لئوناردوديكاپريو" ، " الن دي گينرز"،" ديويد داچانوي " ،" مگ رايان "،" آشتون كراچر" ،" دمي مور" ،" جودي فاستر" ، " دروبريمور" ، " كريس راك " و " جك بليك " درمراسم اكران خصوصي اين مستند واستقبال آنها ازاين اثرگواهي براين ادعاست.

" الك بالدوين" ديگرهنرپيشه معترض به عملكردهاي رييس جمهوردريك گفتگوي مطبوعاتي ، بوش پسررا فرد وابسته اي معرفي واعلام كرد كه او براي هرگونه تصميم گيري نيازمند مساعدت تيمش است.

وي دراين مورد مي گويد: " اكثركساني كه مي شناسم وبا آنها همكاري كرده ام ازيك مشكل رنج مي برند. مشكل آنها اين است كه مي خواهند بوش از رياست جمهوري كنار برود."

هنرپيشه اسكاري فيلم " رودخانه اسرارآميز" درادامه صحبتهايش مي افزايد: " ما براين باورهستيم كه رئيس جمهوربايد فردي باهوش باشد وازايده هاي شخصي اش سود جويد، اما من معتقدم كه بوش فردي وابسته دردولتش به شمارمي رود. اودرست مانند رونالد ريگان رئيس جمهورمتوفي آمريكاست."

" بالدوين" رئيس جمهورفعلي آمريكا را فردي دست نشانده خوانده ومي گويد:" اوتنها به منزله عروسك خيمه شب بازي است كه تمامي طنابهاي وي توسط افرادي كه در وراي پرده نمايش حضوردارند كنترل مي شود."

" جاني دپ "، هنرپيشه نامي فيلمهاي " ادوارد دست قيچي " و" دزدان دريايي كارائيب "پس ازمشاهده حمله آمريكا به عراق به انتقاد ازسياستهاي كشورش پرداخت .اوبراي كشورآمريكا شخصيت سازي كرده واعلام كرد اين كشوربه مثابه فردي نادان است كه به محض ملاقات با افراد ديگردندانهاي بزرگش را درپيكرآنها وارد مي كند.

اوخاطرنشان كرد كه كه جنگ با عراق تعبيرهراسناك ترين كابوسهاي وي بوده وافزود :" فرزندان من هنوزخردسال هستند وتمايل دارم آمريكا را به عنوان يك اسباب بازي شكسته بشناسند.دوست دارم كمي درمورد آن تحقيق كنند وزمانيكه كنجكاويشان فروكش كرد ، آن را رها كنند."

" جورج كلوني" نيزچندي پيش با اظهاراينكه بوش فاقد هرگونه توانايي درزمينه هدايت كشورومردم است نام خود را درفهرست هنرپيشگان ضد بوش جاي داد وگفت: " بوش يك فرد فاني است مشكل اين است كه ما درزمان نيازبه يك رهبر، يك مباشررا به عنوان رييس جمهورانتخاب كرديم."

هنرپيشگان هاليوودي براي اينكه سخنانشان ازتاثيربيشتري برخوردارباشد ، گهگاه براي انتقاد ازرويكردهاي بوش دراداره كشورازلحن طنزآميزاستفاده مي كنند.

" اما تورمن " ، هنرپيشه فيلم " بيل را بكش " درزمره اين بازيگران جاي دارد.او چندي پيش پيش بيني كرد كه " جورج دبليو بوش "، پس از ناكامي دراداره كشورمي تواند به عنوان يك چهره تلويزيوني ، آمريكايي ها را سرگرم كند.

اين هنرپيشه آزادي خواه تاكيد كرد كه ازعملكردهاي سياسي رييس جمهورآمريكا كاملا نااميد شده اما مطمئن است كه اومي تواند به عنوان يك چهره سرگرم كننده درتلويزيون به فعاليت بپردازد.

اوبا خنده دراين مورد مي گويد:" او مي تواند نمايشي را برگزار كند كه نقش اولش خود وي خواهد بود. عميقا آرزوداشتم كه او اداره كشور را برعهده نمي گرفت . دوست ندارم كه درانتخابات آينده نيز برنده شود . بايد بگويم كه عملكرد سياسي وي دراين مدت به هيچ وجه قانع كننده نبوده است."

هاليوود، صنعت فيلمسازي غرب كه زماني به ابهت افسانه ايش فخرمي فروخت امروزه درآشفته بازارحمايت ازهنرپيشگان وسياستمداران به روزهايي مي انديشد كه تمامي دلمشغولي موجود فروش بيشترفيلمها وچكهايي با مبالغ نجومي بود اما بي ترديد مي توان گفت زمان آگاهي هنرپيشگان وعوامل فيلمسازي فرارسيده است وهنرپيشگاني كه درگذشته تنها به مثابه صورتكهايي پرزرق وبرق بودند امروزپارا فراترازنقاب گذاشته ودرصدد تعيين آينده كشوربرآمده اند.اگربه آهستگي گوش فرادهيد صداي نجواي تهديد ها را مي شنويد تنها چهاردهم آبان نشان مي دهد كه قهرمان وضد قهرمان سناريوي انتخابات چه كساني بوده اند.



