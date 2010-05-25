معرفی دانشگاههای برتر آسیا/ دانشگاه هنگ کنگ در رتبه اول

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رتبه بندی جدید QS در سال 2010 که در حال حاضر تنها دانشگاههای کشورهای آسیایی را شامل می شود دانشگاه هنگ کنگ رتبه اول، دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ رتبه دوم، دانشگاه ملی سنگاپور رتبه سوم، دانشگاه چینی هنگ کنگ رتبه چهارم و دانشگاه توکیو رتبه پنجم را به دست آورده است.

رتبه ششم در برترینهای دانشگاه آسیا به دانشگاه ملی سئول اختصاص یافته و رتبه های هفتم تا دهم این لیست نیز به طور کامل به دانشگاههای ژاپنی اوساکا، کیوتو، توهوکو و ناگویا تعلق یافته است.

دانشگاههای ژاپنی در این لیست موفقیت بیشتری داشته اند و 57 دانشگاه از ژاپن، 42 دانشگاه از کره جنوبی، 40 دانشگاه از چین در لیست برترینهای آسیا مورد بررسی قرار گرفته اند.

بر اساس گزارش QS، دانشگاه هنگ کنگ سال گذشته نیز به عنوان برترین دانشگاه در میان 200 دانشگاه قاره آسیا انتخاب شده بود.