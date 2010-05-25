به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی با اشاره به جلو افتادگی 150 درصدی در گاز رسانی به شهرها و روستاها در برنامه چهارم، گفت: همچنین امسال برای ساخت تاسیسات تقویت فشار گاز حدود یک میلیارد و 300 میلیون دلار اختصاص یافته است.

معاون وزیر نفت از احتمال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم سالجاری خبر داد و افزود: پیش بینی می شود با اجرای این قانون حدود 20 تا 25 درصد مصرف گاز کشور کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک میلیون و 30 هزار مشترک جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند، اظهار داشت: صادرات گاز نیز سال گذشته 44 درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته به طوری که به مرز 6.8 میلیارد متر مکعب رسید.

وی با تاکید بر اینکه گازرسانی به نیروگاهها و صنایع سال گذشته هیچگونه محدودیتی اعمال نشده بود، تبیین کرد: امسال قراردادهای جدید پالایش و خطوط انتقال گاز امضا می شود.

این مسئول گازی با اشاره به قرارداد سه میلیارد دلاری پالایشگاه گاز بیدبلند 2 و واحد استحصال اتان پالایشگاه گاز پارسیان با بانک صادرات، اعلام کرد: در حال حاضر مذاکرات برای نهایی تفاهم نامه در حال نهایی شدن است.

افزایش 17 میلیون متر مکعبی گاز زمستانی



به گزارش مهر، اوجی با اشاره به واگذاری مدیریت و راهبری خط لوله پنجم سراسری به عنوان خط لوله گاز ترش به شرکت گاز، گفت: از هفته گذشته انتقال روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به پالایشگاه فجر جم آغاز شده است.



مدیرعامل شرکت گاز با یادآوری اینکه خط پنجم سراسری به منظور انتقال گاز ترش از فازهای 6، 7و 8 پارس جنوبی برای تزریق به میدان نفتی آغاجاری طراحی و اجرا شده است، اظهار داشت: این خط لوله گاز ترش سال گذشته به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار گرفت.



وی با بیان اینکه در حال حاضر با ایجاد یک انشعاب 42 اینچ به طول 38 کیلومتر از این خط لوله گاز به پالایشگاه فجرجم روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز ترش در این واحد پالایش می شود، تصریح کرد: گاز ترش ارسالی پس از انتقال با گاز میدان نار و کنگان مخلوط در محل پالایشگاه فجر جم فرآورش می شود.



این مسئول گازی با تاکید بر اینکه قابلیت انتقال گاز فازهای پارس جنوبی به پالایشگاه فجرجم تا سقف 10 تا 12 میلیون متر مکعب در روز قابل افزایش است، بیان کرد: پیش بینی می کنیم تا 2 هفته آینده با تکمیل مراحل آزمایشی و راه اندازی یک انشعاب جدید گاز تا پالایشگاه بیدبلند یک به میزان 5 تا 7 میلیون متر مکعب گاز دیگر از خط لوله پنجم به این پالایشگاه منتقل شود.



به گفته اوجی با اجرای این طرحها در مجموع بین 15 تا 17 میلیون متر مکعب در روز ظرفیت تولید گاز برای فصل زمستان افزایش می یابد.