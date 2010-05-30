آیه روز:
وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا .
زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [دیگر] برترى داده آرزو مکنید براى مردان از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهاى است و براى زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کردهاند بهرهاى است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست .
سوره نساء، آیه 32
حدیث امروز:
حضرت رسول (ص):
المسلمون اخوة ، لا فضل لاحد علی احد الا بالتقوی .
مسلمانان برادرانند ، هیچکس بر دیگری جز به پرهیزکاری برتری ندارد .
کنز العمال ، ج 1 ، ص 149 ، ح 743
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