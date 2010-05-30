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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۸:۱۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: گاهی ما انسانها در روابط خود اسیر تفاخر و برتری‌جویی می‌شویم که این امر رفتارهای ناشایست را درپی دارد، در این مواقع فراموش می‌کنیم آنچه اهمیت دارد لایق بودن نزد خالق هستی است و آن نیز با ملاکهای مادی و ظاهری سنجیده نمی‌شود.

آیه روز:

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا .

زنهار آنچه را خداوند به [سبب] آن بعضى از شما را بر بعضى [دیگر] برترى داده آرزو مکنید براى مردان از آنچه [به اختیار] کسب کرده‏اند بهره‏اى است و براى زنان [نیز] از آنچه [به اختیار] کسب کرده‏اند بهره‏اى است و از فضل خدا درخواست کنید که خدا به هر چیزى داناست .

سوره نساء، آیه 32

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص):

المسلمون اخوة ، لا فضل لاحد علی احد الا بالتقوی .

مسلمانان برادرانند ، هیچکس بر دیگری جز به پرهیزکاری برتری ندارد .

کنز العمال ، ج 1 ، ص 149 ، ح 743

کد مطلب 1089472

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