برای بقا باید پیروز میدان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، مختار بابایی بعد از ظهر سه شنبه پیش از دیدار مقابل نساجی مازندران در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر تیم شموشک که یکی از تیم های ریشه ای فوتبال ایران بوده در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و مشکلات مادی این تیم مزید بر علت شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان در هفته های گذشته بازی های خوبی به نمایش گذاشتند ولی علت گل خوردن از حریف را در بازی های اخیر نتوانستیم احساس کنیم.

بابایی تصریح کرد : برای بقا در لیگ دسته اول فوتبال در بازی امروز که میزبان اتکا گلستان هستیم با حمایت تماشا گران و مسئولین ورزش استان و شهستان باید حتما پیروز میدان باشیم.

سرمربی نساجی مازندران نیز در جمع خبرنگاران در خصوص بازی بین دو تیم نساجی مازندران و برق شیرازدر هفته بیست و دوم از سری رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور گفت: اگر نساجی می خواهد به لیگ برتر صعود کند در این مسابقه بازکنان چاره ای جز برد ندارند.

رضا فروزانی با بیان اینکه در جدول در حال حاضر هر دو تیم نساجی و برق که شانس حضور در فصل آینده در لیگ برتر را دارند اظهار داشت پس از تعطیلات دو هفته ای که در لیگ سپری کردیم به دستور کادر فنی بازیکنان در تمرینات متناوب شرکت داشتند و با آمادگی کامل بازیکنان راهی شیرازمی شوند .

فروزانی در ادامه افزود: تیم برق هم می خواهد که برنده میدان باشد این تیم که هم اکنون 36 امتیاز در رده دوم جدول جای دارد پس از سقوط نماینده فارس فجر سپاسی شیراز به لیگ دسته یک این نماینده شیرازی می خواهد که با صعود به لیگ برترجای خالی نماینده شیراز را در لیگ برتر پر کند.

سرمربی نساجی مازندران تصریح کرد: در بازی امروز که هر یک از دو تیم برنده میدان باشند تا حدود زیادی مجوز حضور در لیگ برتر را امضا خواهند کرد.