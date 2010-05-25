احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: این همایش با هدف بحث و بررسی و انتقال تجارب فصل گذشته در امر مبارزه با دوپینگ، اعلام تغییرات آیین نامه سال 2010 و آشنایی افسران دوپینگ با آخرین اطلاعات آیین نامه روز 20 خردادماه در محل آکادمی فوتبال برگزار می شود.

وی از دکترها سیف، حلبچی و خانلری به عنوان مدرسان این دوره نام برد و اظهار داشت: امیدوارم در این همایش بتوانیم افسران کنترل دوپینگ را با تازه‌ترین دستاوردهای مبارزه با دوپینگ آشنا کنیم.

هاشمیان همچنین اظهار داشت: همایش فیزیوتراپ‌ها و کمیته‌های پزشکی سراسر کشور نیز طی روزهای 25 و 31 خرداد در تهران برگزار خواهد شد تا هماهنگی‌ها و آمادگی‌های لازم برای همکاران فیزیوتراپ و کمیته‌های پزشکی برای لیگ دهم انجام گیرد.