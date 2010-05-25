انتقاد فرماندار شیراز به برگزاری جشنواره بالنهای داغ

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قاسمی در مراسم افتتاح فاز اول طرح مجتمع آبرسانی روستایی کورکی، رحمت آباد افزود: اجازه نمی دهیم در شیراز اموال بیت المال بیجا هزینه شود.

وی با انتقاد از مسئولان شهری شیراز گفت: شهرداریها باید عمق محرومیت را ببینند و به نقاط محروم چه در شیراز و چه در سایر نقاط شهرستان توجه ویژه داشته باشند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه بودجه شهر نباید فقط در نقاط خاص هزینه شود بلکه باید از هزینه بیت المال همه بهره مند شوند، با انتقاد از برگزاری جشن بادکنکها و بالنهای داغ که قرار است شهرداری آن را اجرا کند، اظهار داشت: چه معنا دارد که چند میلیارد تومان از پول مردم صرف این مراسم شود، کسی حق ندارد بودجه شهر را اینگونه هزینه کند.

وی تاکید کرد: مردم جنوب شهر چه گناهی دارند که پول آنها صرف برگزاری جشنواره بالنها شود.

قاسمی تصریح کرد: من به عنوان فرماندار شهرستان شیراز معترض هستم و اعتقاد دارم پول بیت المال نباید به این نحو هزینه شود و در این راستا اعضای شورا باید جلوی این قضیه را بگیرند.

فرماندار شهرستان شیراز با طرح این پرسش که آیا دغدغه و نیاز محرومان برگزاری جشن بالنهاست، ادامه داد: وقتی دغدغه مردم در نقاط محروم روکش آسفالت، آب، گاز و نیازهای اولیه است برخی چطور به خودشان اجازه می دهند چوب حراج به بیت المال بزنند.

وی با بیان اینکه چرا شهرداری به فقرا و مستضعفین بی اعتنایی می کند بر بازنگری توزیع بودجه و امکانات تاکید کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که با بازنگری روند توزیع بودجه و امکانات به نقاط محروم توجه بیشتری کنیم و به طور قطع ملاک تقسیم بودجه بستگی به ضریب محرومیت مناطق دارد.

قاسمی با بیان اینکه در تقسیم بودجه سهم روستاها را از بودجه افزایش می دهیم و در مناطق مختلف شهرستان باید توازن ایجاد شود، گفت: شهرستان شیراز را نباید به صورت نامتوازن توسعه داد، این در حالیست که در دو دهه اخیر شیراز دچار یک توسعه نامتوازن شده و به نظر می رسد تقسیم اعتبارات و امکانات به صورت عادلانه نبوده است.

فرماندار شهرستان شیراز متذکر شد: چرا در شیراز دانشگاه ها و اماکن تفریحی و سیاحتی در شمال شهر است، اما زندانها و قبرستان در جنوب شهر احداث شده اند.

وی گفت: این یک نقطه ضعف است که 200 هکتار زمین در شمال شهر برای احداث مراکز تفریحی تجاری و سیاحتی در نظر گرفته شود، اما در جنوب شهر 200 هکتار زمین به قبرستان اختصاص یابد، مگر جنوب شهری ها چه گناهی کرده اند که از امکانات رفاهی محروم شده اند.

وی در ادامه خطاب به شهرداری و شورای شهر اتمام حجت کرد و متذکر شد: در صورتی که بودجه بیت المال را نامعقول هزینه کنید، کوتاه نمی آیم.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولین شهری خواست دغدغه های فرهنگی اهالی فرهنگ را مورد توجه قرار دهند و گفت: در شهری که بیش از پنج هزار شهید در راه دفاع از مرز و بوم داده و سومین حرم اهل بیت(ع) نامگذاری شده و جایگاه ادبا و عرفاست، نباید سلیقه های فرهنگی، دینی و مذهبی فراموش شود.

فرماندار شهرستان شیراز در ادامه سخنانش یک بار دیگر اتمام حجت کرد و گفت: برخی افراد کاری نکنند که مجبور شوم افشاگری کنم و اگر اکنون حرفی نمی زنم به خاطر رعایت بعضی مسائل است وگرنه لازم باشد در صدا و سیما اعلام خواهم کرد چون دانستن حق مردم است.

قاسمی در پایان با بیان اینکه حق و حقوق شمال و جنوب شهر یکی است، از اعضای شورای شهر شیراز خواست بیشتر غصه مردم محروم را بخورند و نامتوازن برخورد نکنند.