درخشش هنرجویان مازنی در مسابقات علمی هنرستانهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر عباس پور عصر سه شنبه در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش در ساری اظهار داشت: در مرحله کشوری مسابقات علمی و عملی هنرجویان فنی و حرفه ای 11 نماینده از مازندران حضور داشتند که هشت نفر حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

وی خاطرنشان کرد: از هنرستان شهید کلانتری محمودآباد پوریا دماوندی در رشته مکانیک موتورهای دریایی و میلاد کار در رشته ناوبری رتبه اول و امید پسند محمدی در رشته الکترونیک و مخابرات دریایی رتبه دوم را کسب کردند.

عباس پور تصریح کرد: مرضیه کاظمی کانی از هنرستان حکیمی بابل در رشته حسابداری، الیاس مرادی از هنرستان خیری مقدم ناحیه دو ساری در رشته صنایع چوب، وحید فرج تبار از هنرستان تیمور پور بند پی غربی در رشته کامپیوتر و عادل محمد علی تبار از هنرستان 410 نوشیروانی بابل در رشته متالوژی رتبه دوم را کسب کردند.

وی گفت: مصطفی حسینی افراکتی از هنرستان شهید چمران قائمشهر در رشته نساجی رتبه سوم را کسب کرد.

رتبه های اول تا سوم هر رشته بدون شرکت در آزمون دوره کاردانی در آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور پذیرفته می شوند.