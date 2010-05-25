عزم جدی کویت برای استفاده از انرژی هسته ای/پیشنهادهای هسته ای مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت(کونا)، "احمد عیسی بشاره" دبیر کل کمیته ملی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای کویت در سفر به مسکو با "نیکلای اسپاسکی" رئیس سازمان انرژی هسته ای روسیه(روس اتم) دیدار کرد که در این دیدار، راههای همکاری دو کشور در زمینه هسته ای بررسی شد.



بشاره با بیان اینکه دیدارش از روسیه نخستین دیدار با مقامهای روس در زمینه هسته ای به شمار می رود، اهمیت استفاده از انرژی هسته ای را مورد تاکید قرار داد.

وی افزود : کویت عزم جدی دارد از انرژی هسته ای استفاده کند و به همین سبب روسیه و کویت یادداشت تفاهمی در زمینه هسته ای امضا خواهند کرد و کویت بیشنهادهای روسیه را در این زمینه بررسی خواهد کرد.



این مقام کویتی اظهار داشت : کویت مذاکراتی با کشورهای مختلف در زمینه هسته ای انجام می دهد و پیش از این با فرانسه و اردن مذاکراتی داشته و با آمریکا نیز در این زمینه گفتگو خواهد کرد.



از سوی دیگر، اسپاسکی، گفتگوها با هیئت کویتی را مهم و زمینه ساز گفتگوی جدی در زمینه انرژی هسته ای دانست .



وی، کویت را شریک مهم و دوست قدیمی روسیه قلمداد کرد و مصداق بارز آن را گفتگوهای دو طرف در بالاترین سطح دانست.



این مقام هسته ای روسیه، استفاده کویت از انرژی هسته ای را امری طبیعی صحیح دانست، زیرا به گفته وی، این انرژی جایگزین خوب برای کمبود انرژی است و اکثر کشورهای جهان به فکر استفاده از آن هستند.



وی اقدام کویت را با توجه به داشتن ذخایر فراوان نفت منطقی دانست و گفت : روسیه با داشتن ذخایر بی شمار معتقد است که نباید از انرژی نفت برای تولید برق استفاده کرد .



اسپاسکی به تمایل روسیه برای همکاری با کویت اشاره و در عین حال خاطر نشان کرد که این مقامات کویت هستند که در این زمینه تصمیم گیرنده هستند.



وی افزود : در حال حاضر چارچوبهای ضروری برای این همکاری در صورتی که کویت تصمیم به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بگیرد، در حال بررسی است .