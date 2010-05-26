موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرپرست معاونت میراث فرهنگی و هنرهای سنتی استان قم در حاشیه مراسم افتتاح موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در خصوص تملک بنای تاریخی موزه بیان داشت: این خانه تاریخی در سال 81 توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با مبلغ 140 میلیون تومان از ورثه یزدان‌پناه خریداری شد و به همین نام به ثبت رسید و به تملک اداره میراث فرهنگی درآمد که البته بخشی از آن به دلیل مشکلات مالی هنوز تملک نشده است.



عمار کاووسی با اشاره به این مطلب که ساختمان تاریخی موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قم متعلق به دوره قاجاریه است، اضافه کرد: این بنا در بافت قدیمی شهر قم و در محله باغ پنبه واقع شده است که بنابه سبک خانه‌های کویری و حاشیه کویر ساخته شده است و تا کنون در حدود 160 میلیون تومان برای مرمت، تجهیز و بازسازی آن هزینه شده است.



وی در خصوص ویژگی‌های ساختی این بنا بیان داشت: ساختمان بنا به سنت خانه‌های کویری دارای میان سرا در مرکز، حجره‌ها پیرامون میان سرا، حوض آبی در مرکز که برای امور نظافت و شستشو از آن استفاده می‌شده است و فضای خدماتی از جمله مطبخ و آب انبار در زیر زمین است.



کاووسی اضافه کرد: ورودی این بنا دارای طاقی شلجمی شکل است که پس از هشتی با یک پیچ وارد میان سرا می شود و این از ویژگی‌های خانه‌های سنتی است که ورودی آن دارای یک پیچ است که دید مستقیم از بیرون به فضای داخل خانه ندارد.



وی در خصوص کاربری این بنا گفت: این بنا در حال حاضر کاربری موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قم را به خود اختصاص داده است و همچنین خود خانه نیز جنبه بازدیدی برای علاقمندان به آثار باستانی و بناهای تاریخی را دارد.



کاووسی در خصوص افتتاح مجموعه تاریخی یاد ایام بیان داشت: فاز اول این مجموعه در قالب یک سفره خانه سنتی واقع در آب انبار قدیمی در راسته بازار کهنه شهر قم مورد بهره برداری قرار گرفته است، که بنای این آب انبار نیز متعلق به دوره قاجاریه می‌باشد.



وی در خصوص نحوه تملک آب انبار مجموعه تاریخی یاد ایام گفت: آب انبار راسته بازار کهنه قم توسط یک سرمایه‌گذار از اداره اوقاف قم اجاره و طرح مرمت آن ارائه شد و پس از تصویب در اداره میراث فرهنگی به اجرا در آمد و هم اکنون به شکل یک سفره خانه سنتی با عنوان یاد ایام و تحت نظارت اداره میراث فرهنگی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



سرپرست معاونت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم با اشاره به اینکه قالب آب انبارهای استان موقوفه است، بیان داشت: اداره اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی این آمادگی را دارد تا آب انبارهای موقوفه را به صورت اجاره به سرمایه‌گزاران واگذار کند؛ و آب انبارهای قدیمی این قابلیت تغییر کاربری را دارا هستند.