مقام شهید "کورش فیروزی" مورد تجلیل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور که بعد از ظهر سهشنبه در اردوگاه یاوران مهدی(عج) قم آغاز شد، یاد و خاطره شهید کوروش فیروزی گرامی داشته و از همسر این شهید قدردانی شد.
در این مراسم انجم شعاع، همسر شهید در خصوص ویژگیهای او گفت: مسئلهای که من به وضوح در ایشان میدیدم آمیختگی کامل قرآن با روح و وجود ایشان بود.
وی با بیان اینکه انس با قرآن علت اصلی موفقیتهای شهید بودهاست، اظهار داشت: خود شهید بارها به صراحت بیان میکرد که الگوی من در زندگی فرمایشات خداوند است و هرکاری که می کنم را بر آن گواه میگیرم.
انجم شعاع افزود: به همین دلیل گاهی با او مخالفت میشد اما شهید فیروزی میگفت "برای من خوشحالی و ناراحتی دیگران مهم نیست و تنها به رضای خدا میاندیشم".
وی اظهار داشت: ایشان در حالی 18 سال در زاهدان خدمت کرد که بارها مسئولیتهای گوناگون به او پیشنهاد شد ولی او به علت اعتقادی که به فعالیت در کانون قرآن عترت داشت تمامی آنها را رد میکرد.
بخشی از زندگی نامه شهید کوروش فیروزی
شهید کوروش فیروزی در فروردین ماه سال 48 در روستای گنک از توابع بخش زائر شهرستان بافت استان کرمان در خانوادهای مذهبی دیده به جهان گشود. وی از همان ابتدا با آوای دلنشین قرآن پدرش مانوس بود و علاقه بسیاری به تلاوت قرآن نشان میداد.
شهید فیروزی در سال 44 به سبب وابستگی و علاقه به برادر بزرگترش ایرج فیروزی راهی شیراز شد و مقطع دبیرستان را در این شهر ادامه داد اما این همنشینی زیاد طول نکشید چرا که ایرج به جبهه رفت و در سال 65 به شهادت رسید.
وی در سال 69 جهت ادامه تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی وارد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شد . از فعالیتهای فرهنگی او میتوان به عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان، تاسیس کانون قرآن و عترت دانشگاه در سال 70 و همچنین تاسیس هیئت محبان حضرت زهرا(س) به همراه تعداد معدودی از دانشجویان اشاره کرد. شهید فیروزی در سال 78 با خانم انجم شعاع ازدواج کرد که نتیجه آن دو فرزند به نامهای محمد و ضحی بود.
وی جهت تصدی مدیریت اداره کل حراست سازمان انتقال خون به تهران رفت ولی این اقامت کوتاه بود زیرا سرانجام شوق وصف ناپذیرش به تبلیغ و ترویج قرآن در مناطق محروم استان سیستان به همراه نیاز دانشگاه زاهدان به توان مدیریتی او باعث شد تا راهی این استان شود و در سمت مدیر فرهنگی دانشگاه مشغول به کار شود.
شهید فیروزی در هنگام فعالیت در این سمت بارها با پیشنهادهای ادارات مختلف استان سیستان و کرمان روبرو شد ولی هرگز به آنها وقعی نگذاشت.
وی سرانجام پس از 18 سال جهاد فرهنگی 7 خرداد سال 88 در کنار سایر نمازگزاران مسجد علی ابن ابیطالب توسط تروریستهای عضو گروه عبد المالک ریگی به شهادت رسید و اجر زحماتش را در یافت کرد.
قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی از خانواده شهید کوروش فیروزی که از اعضای هیئت موسس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور که بعد از ظهر سهشنبه در اردوگاه یاوران مهدی(عج) قم آغاز شد، یاد و خاطره شهید کوروش فیروزی گرامی داشته و از همسر این شهید قدردانی شد.
نظر شما