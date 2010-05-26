بیانیه تهران دنیا را در انفعال فرو برده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وزیر دفاع شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری کهنوج با اشاره به جدیت تهران در اجرای بیانیه سه جانبه تهران گفت: اجلاس گروه 15 در تهران موفقیتی بزرگ برای ایران بود.

وی افزود: نتیجه این اجلاس که در واقع بیانیه تهران بود کشورهای جهان را در مقابل موضوع هسته ای ایران در حالت انفعال قرار داده است.

وزیر دفاع با اشاره به اینکه سلاح هسته ای نشان قدرتمندی نیست، افزود: برخی کشورهای مدعی حقوق بشر پنج هزار کلاهک هسته ای نگهداری می کنند و این برخلاف ادعای آنهاست.

وی خاطرنشان کرد: امروز در واقع غرب از قدرت بالای فرهنگی ایران هراس دارد به همین دلیل درصدد است با به راه اندازی جنگ نرم به فرهنگ کشور ضربه بزند.

وحیدی افزود: همینکه افرادی که تمام امکانات دنیا را در دست دارند درنهایت مجبور به جنگ نرم شده اند و دولت با شعارهای انقلابی خود مقابل آنها ایستاده است، نشان از قدرت ایران دارد.

وی همچنین در خصوص مشکلات شهرستان کهنوج افزود: شهرستان کهنوج قطب کشاورزی منطقه است و در راستای تقویت اقتصاد منطقه باید بحث ساماندهی اقتصاد منطقه مدنظر قرار گیرد.

وحیدی با اشاره به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی کهنوج نیز گفت: این وضعیت باید در کنار بحث حمل و نقل محصول ساماندهی شود.

وی با اشاره به عدالت محوری دولت گفت: در این دولت مردم کهنوج باید همان میزان از امکانات دولت استفاده کنند که مردم تهران بهره می برند.

فرماندار کهنوج نیز در ادامه با اشاره به لزوم افزایش فعالیتهای فرهنگی در جنوب کرمان گفت: 60 درصد مصوبات پیشنهادی دور سوم سفر در کهنوج فرهنگی است.



عباس اطمینانی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم نیز در سفر دور سوم تامین اعتبار مصوبات عمرانی دور دوم سفر است.



وی گفت: در دور سوم 21 مصوبه پیشنهادی به هیئت دولت در راستای پیشرفت کهنوج در نظر گرفته شد.