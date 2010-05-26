بیانیه تهران دنیا را در انفعال فرو برده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، وزیر دفاع شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری کهنوج با اشاره به جدیت تهران در اجرای بیانیه سه جانبه تهران گفت: اجلاس گروه 15 در تهران موفقیتی بزرگ برای ایران بود.
وی افزود: نتیجه این اجلاس که در واقع بیانیه تهران بود کشورهای جهان را در مقابل موضوع هسته ای ایران در حالت انفعال قرار داده است.
وزیر دفاع با اشاره به اینکه سلاح هسته ای نشان قدرتمندی نیست، افزود: برخی کشورهای مدعی حقوق بشر پنج هزار کلاهک هسته ای نگهداری می کنند و این برخلاف ادعای آنهاست.
وی خاطرنشان کرد: امروز در واقع غرب از قدرت بالای فرهنگی ایران هراس دارد به همین دلیل درصدد است با به راه اندازی جنگ نرم به فرهنگ کشور ضربه بزند.
وحیدی افزود: همینکه افرادی که تمام امکانات دنیا را در دست دارند درنهایت مجبور به جنگ نرم شده اند و دولت با شعارهای انقلابی خود مقابل آنها ایستاده است، نشان از قدرت ایران دارد.
وی همچنین در خصوص مشکلات شهرستان کهنوج افزود: شهرستان کهنوج قطب کشاورزی منطقه است و در راستای تقویت اقتصاد منطقه باید بحث ساماندهی اقتصاد منطقه مدنظر قرار گیرد.
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