"کپی برابر اصل" شبیه "گزارش" است

علی معلم تهیه کننده و منتقد سینما که در شصت و سومین جشنواره بین المللی فیلم کن حضور داشت، درباره برگزاری این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره مطابق هر سال برگزار شد و به عقیده من حتی استقبال نیز بیشتر از سالهای قبل بود. کیفیت فیلم های خارجی بسیار بالا بود، به طور نمونه "از خدایان و انسانها"، "آفتاب سوخته 2"، "مردی که فریاد می زند"، "یاغی"، "سالی دیگر"و "بی یوتی فول" از جمله آثار بسیار خوب این دوره جشنواره بودند.

وی افزود: البته کیفیت فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم کن، به محصولات تولیدی سالانه بستگی دارد. اما آثار بخش نوعی نگاه ضعیف تر از دیگر بخش ها بود. فیلم "کپی برابر اصل" عباس کیارستمی یکی از بهترین آثار این دوره از جشنواره کن بود. این اولین فیلم یک فیلمساز ایرانی بود که به صورت بین المللی ساخته شده است.

تهیه کننده فیلم "آل" درباره فیلم کیارستمی در ادامه عنوان کرد: این فیلم از کیفیت بالایی برخوردار بود و موضوع جالبی را مطرح می کرد. فکر می‌کنم ژولیت بینوش بهترین بازی کارنامه کاری خود را در "کپی برابر اصل" ارائه کرده است. به عقیده من این فیلم شباهت به "گزارش" از کارهای قبلی کیارستمی دارد. وی در این فیلم نیز سبک و سیاق فیلمسازی خود را دنبال می کند.

وی ادامه داد: کیارستمی در این فیلم تجربه جدیدی انجام داده و با بازیگران حرفه‌ای سینمای جهان کار کرده است. "کپی برابر اصل" با وجود اینکه فیلمساز آن ایرانی است، به سه زبان ایتالیایی، فرانسوی و انگلیسی ساخته شده است. این فیلم اکران موفقی در فرانسه نیز داشته است. این فیلم در اندازه بین المللی اثر خوبی است و حتی کیارستمی روشنفکرانه‌تر از اروپایی ها عمل کرده است.

معلم در ارتباط با چتر سینمای ایران در بازار بین المللی فیلم کن، گفت: شرایط بازار فیلم هر سال پیچیده تر و رقابت سخت‌تر می‌شود. دیگر شیوه فعلی سینمای ایران در بخش بازاریابی جواب نمی‌دهد. باید در این بخش سرمایه گذاری شود و مسئولین توجه بیشتری کنند. این شیوه سنتی بازاریابی در حد مقدورات دوستان در بخش بین الملل فارابی است.

وی افزود: وضعیت ایرانی هایی که در جشنواره کن شرکت می کنند، نگران کننده است. گویا در جزیره سرگردانی هستند. باید همه در یک بخش و ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. این تعدادی که هر سال شرکت می کنند و به صورت پراکنده در بازار هستند نمی‌توانند چندان موثر باشند. فیلم "آل" هم در بازار به نمایش در آمد و صحبتهایی نیز صورت گرفت اما باید منتظر نتیجه آن باشیم.

این منتقد و سینماگر تاکید کرد: بازاریابی امسال در جشنواره کن برای فیلم های ایرانی بسیار ضعیف تر از گذشته بود. کشورهای عربی که سینما ندارند بیشتر از ما در بخش بازار سرمایه گذاری می کنند. کشورهای ابوظبی، دبی و قطر تبلیغاتی چند برابر سینمای ایران انجام داده بودند. باعث تاسف است که ایران با وجود اینکه صنعت سینما دارد اما در بازار چنین ضعیف عمل می کند.

وی ادامه داد: سینمای ایران سابقه جهانی دارد و تاکنون با اثاری زیادی در جشنواره های مختلف شرکت داشته و جوایز متعددی دریافت کرده است. به همین دلیل این صنعت با کشور های دیگر برای ما قابل مقایسه نیست. متاسفانه سینمای ایران دچار یک نگاه سطحی شده است که باید برای آن چاره ای اندیشید.