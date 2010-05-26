رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: تاکنون 12 نفر برای انتخابات اتحادیه و عضویت در هیئت مدیره آن ثبت نام کرده‌اند و مهلت نام‌نویسی همچنان تا روز برگزاری انتخابات ادامه دارد.

وی افزود: ما برای هیئت مدیره نیازمند عضویت 11 نفر هستیم؛ 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی‌البدل در هیئت مدیره و سه بازرس (دو نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل).

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ با اشاره به عدم استقبال از انتخابات آتی ابراز امیدواری کرد در روزهای مانده به این انتخابات افراد دیگری آمادگی خود را برای نامزد شدن اعلام کنند.

رضایی اواخر اسفندماه سال گذشته از ثبت نام نکردن حتی یک نفر (!) برای انتخابات پیش رو ابراز تعجب کرده بود و پیشنهاد برگزاری این انتخابات را در روز 12 خرداد داده بود. وی همچنین انصراف خود را از حضور در انتخابات اعلام کرده بود.

دومین دوره انتخابات هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ قرار بود 7 بهمن ماه سال گذشته برگزار شود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن کاندیداها انتخابات این زمان چندین بار به تعویق افتاد.

اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت چاپ سال 1385 با هدف ساماندهی صادرات محصولات این صنعت و استفاده از دستاوردهای جهانی و در جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صادرات راه‌اندازی شد. این اتحادیه در حال حاضر حدود 60 عضو دارد و عباس توکلی، علی مغانی، غلامرضا شجاع، سیداحمد اشرف آل‌طه، عباس ابوالفتحیان، بابک عابدینی، رضا رضایی و حسن‌ قنبرزاده عضو هیئت مدیره آن هستند.