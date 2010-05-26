400 میلیون تومان برای اوقات فراغت جوانان هرمزگانی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس سه شنبه شب محمد حسن پرآور در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان بیان کرد: در سال گذشته به رغم تمام برنامه ریزی های صورت گرفته برای اوقات فراغت جوانان، مشارکت نهادها و دستگاه ها پر رنگ نبود که امسال باید این نواقص رفع و نهادهای مربوطه فعالیت خوبی داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر در هرمزگان 600 هزار جوان وجود دارد که 320 نفر آنها از دانش آموزان هستند که متولیان امور جوانان باید برنامه ریزی های دقیقی در این زمینه اوقات فراغت آنها داشته باشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اظهار داشت: بسیاری از خانواده ها دغدغه اوقات فراغت فرزندان خود را دارند که در این زمینه باید برنامه ریزی ها و طرح های منظم و دقیقی انجام شود.

پرآور اذعان کرد: استان هرمزگان به علت مرزی بودن در تیررس حملات فرهنگی دشمنان به سوی جوانان است که باید در راستای جلوگیری از این فتنه ها برنامه اوقات فراغت جوانان به جد پیگیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان کار نظارت و هماهنگی مسائل مربوط به جوانان را بر عهده دارد که بر اساس اعتبارات دریافتی و با هماهنگی دستگاه های دیگر برنامه های خود را دنبال می کند.

پراور اظهار داشت: متولیان امور جوانان باید از تمامی امکانات خود در راستای تحت پوشش قرار دادن جوانان در تابستان استفاده کنند.

وی افزود: نهادهای مربوطه باید برنامه های خود را اعلام و پیگیری کنند و با تشکیل جلسات مداوم نواقص گذشته رفع و تصمیمات گرفته شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان عنوان کرد: اوقات فراغت سال جاری جوانان باید به گونه ای باشد که از لحاظ کمی و کیفی در سطح بسیار بالایی قرار بگیرد.

پرآور بیان کرد: سازمان ملی جوانان نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی حمایت از جوانان باید کار کمیته ها را بررسی و فعالیت آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

وی در ادامه گفت: کمیته هایی از قبیل ورزشی، مهارت آموزی، فرهنگی و هنری و گفتمان از جمله این کارگروه ها هستند که باید برنامه های خود را به صورت ویژه ارائه دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: کلیه پایگاه های اوقات فراغت باید از طریق سامانه اوقات فراغت اطلاعات خود را ثبت کنند، کلیه دستگاه های مربوطه باید ریز برنامه های خود را در مدت یک هفته اعلام کنند و امسال باید از بخش خصوصی به ویژه انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد استفاده های بیشتری شود.