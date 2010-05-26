100 رشته صنایع دستی در قم فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور در مراسم افتتاح موزه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان قم واقع در خانه تاریخی یزدان پناه، با تأکید بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای قم در بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی بیان داشت: یکصد رشته از 270 رشته صنایع دستی و هنرهای سنتی شناخته شده کشور هم اکنون در قم فعال است.



وی در این مراسم با انتقاد از عدم توجه سازمان میراث فرهنگی به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم و ظرفیت‌های عظیم و ویژه‌ای که در این استان نهفته است، تأکید کرد: سازمان میراث فرهنگی باید نسبت به تامین اعتبارات و جذب پرسنل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم توجه بیشتری داشته باشد.

ظرفیت گردشگری در قم بیش از صنعت است



وی با بیان اینکه ظرفیت استان قم در بخش میراث فرهنگی و گردشگری بیش از بخش‌های صنعت و کشاورزی استان است، تصریح کرد: در این حوزه جای کار زیادی وجود دارد و سایر دستگاه‌های استان به خصوص شهرداری و اوقاف باید با اداره میراث فرهنگی تعامل کنند تا این بخش با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی که دارد، احیا شود.



وی ادامه داد: کسب رتبه دوم در سال گذشته در بخش برپایی نمایشگاه‌های صنایع دستی در خارج از کشور، یکی از قابلیتهای استان در این حوزه است و تنها یکی دو استان کشور توان رقابت با صنایع دستی استان از نظر ظرافت، تنوع، کیفیت و مرغوبیت را دارا هستند.



استاندار قم با اشاره به اینکه استان قم چهار راه مواصلاتی کشور و استانی است که سالانه در حدود 17 میلیون مسافر به آن وارد و یا از آن خارج می شوند، گفت: اما متأسفانه تاکنون از ظرفیتهای تولیدی هنرمندان قم استفاده نشده است و باید کار جدی در زمینه اشتغال، تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان استان انجام شود.



موسی‌پور صنایع دستی و هنرهای سنتی را دارای زوایای مختلفی دانست و افزود: صنایع دستی و هنرهای سنتی ریشه در هویت یک منطقه دارد و به نوعی ترویج کار فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی به شمار می رود؛ همچنین کار در این حوزه موجب تقویت زمینه‌های قومی و ملی است و ما در قم می‌توانیم صنایع دستی را همراه با پیام‌های ارزشی و اصول انسانی و اسلامی تولید و عرضه کنیم.



موسی‌پور در ادامه به بیان راهکارهایی در خصوص اشتغال زایی و توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی پرداخت و اظهار داشت: توجه به تعاونی‌ها و تشکل‌های حوزه صنایع دستی و کمک به حل مشکلات آنان، افزایش کمک‌های حمایتی از هنرمندان استان به خصوص در بخش ارائه محصول به بازار، ایجاد غرفه‌های عرضه صنایع دستی هنرمندان در مبادی ورودی شهر و اطراف حرم حضرت معصوم(س) از جمله راهکارهای توسعه این بخش است.



وی بر انجام کار زیربنایی در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی تأکید کرد و گفت: راه اندازی شهرک صنایع دستی می‌تواند جهش بزرگی در این حوزه ایجاد کند که پیش نویس تفاهمنامه آن با سرمایه گذار خارجی نوشته شده است و کار در حال پیگیری است.