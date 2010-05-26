نظامیان آمریکایی در مرز مکزیک مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، همزمان با افزایش سطح درگیریها میان نیروهای امنیتی و قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک و افزایش ورود مواد مخدر به آمریکا قانونگذاران آمریکایی به دنبال تصویب قانونی بودند که به موجب آن دولت موظف به افزایش ضریب امنیتی در طول مرز با مکزیک باشد.

از همین رو امروز دولت آمریکا دستور اعزام یک هزار و 200 نظامی به مرز با مکزیک را صادر کرد.

بر اساس این گزارش، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا همچنین از کنگره خواهد خواست تا با اختصاص 500 میلیون دلار برای افزایش ضریب امنیتی مرزهای آمریکا اختصاص دهند.

بر همین اساس، در صورت تصویب این قانون موضوع مهاجرت های غیرقانونی از مکزیک به آمریکا نیز تا حدی حل می شود.

در سال 2006 نیز جرج بوش رئیس جمهوروقت آمریکا هزاران نفر از نظامیان آمریکایی را به مرز با مکزیک اعزام کرده بود اما از آن زمان تا کنون برنامه اعزام نیرو به مرز با مکزیک برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایلات متحده متوقف شده بود.

مرز مکزیک مهمترین نقطه ورود مواد مخدر به آمریکا محسوب می شود.