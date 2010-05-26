مرور خاطرات تلاقی هنر و حماسه/ روایتی از جنس"دایه دایه، وقت جنگه"

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خاطره ترانه های ماندگار دفاع مقدس که شنیدن قطعاتی از آن همچنان ما را به فضای روحانی و سرشار از یکدلی و همراهی مردمان این سرزمین در طول 8 سال جنگ تحمیلی هدایت می کند ریشه در فرهنگ و روایات دینی ما دارد. سروده ها و اشعاری که شاید بتوان آن را یکی از عوامل مهم در پیروزی و ترغیب رزمندگان به صحنه های نبرد دانست.

قوم لر در ایران اسلامی با تحت پوشش قرار دادن طیف گسترده ای از لرزبانان در استانهای حاشیه زاگرس از جمله لرستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و ... همواره نقش تعیین کننده ای در رویدادهای تاریخی ایران اسلامی در برهه های مختلف زمانی داشته است به طوری که دوران دفاع مقدس را می توان اوج حماسه آفرینی رزمندگان لر در جبهه های حق علیه باطل دانست.

فرهنگ و تمدن لرستانی ها همواره محلی برای تجلی حس میهن دوستی مردمان این دیار بوده است به طوریکه شاید هنوز هم صدای حماسی "دایه دایه وقت جنگه" و یا موسیقی لری بختیاری که جوانان را به دفاع از ارزشهای انقلاب و حفظ تمامیت ارضی دعوت می کرد از ذهن اهالی آن روزهای انقلاب و جنگ تحمیلی محو نشده باشد.

مراسم تجلیل از حماسه خوانان دفاع مقدس لرستان که به بهانه سوم خرداد ماه سالروز آزادی خرمشهر برگزار شد یکی از شبهای به یادماندنی فرهنگ و هنر لرستان بود که در آن چهره های نام آشنای موسیقی و هنر این دیار حضور داشتند.

حماسه خوانانی که امروز برای خودشان مرد شده اند

مراسم تجلیل از حماسه خوانان دفاع مقدس استان لرستان که همه ارکان آن از جنس هنر انتخاب شده بود با اجرای رامین صادقی یکی از هنرمندان حوزه موسیقی و نمایش لرستان آغاز شد تا اولین حماسه سرای لرستان "محمد میرزاوندی" خالق اثر جاودانه "دایه دایه وقت جنگه" به روی صحنه فراخوانده شود.

وی با اجرای زنده بخشی از ترانه مشهور خود که دارای شهرت ملی است سالن را به وجد آورد تا بازهم حال و هوای دوران دفاع مقدس و ترانه ای که مردان و زنان لر را به دفاع فرا می خواند فضا را در بر گیرد.

مجری برنامه به عنوان دومین حماسه سرای دوران دفاع مقدس لرستان نام "غلامرضا سبز علی" را می خواند تا سالن به احترام این خواننده سراسر تشویق شود. این خواننده پیشکسوت لرستانی از خواندن صرف نظر می کند و تنها به دکلمه یک شعر لری اکتفا می کند.

"استاد علیرضا نادری" از دیگر خوانندگان نامی و محبوب لرستانی است که به روی صحنه فراخوانده می شود تا یکی از ترانه های دوران جنگ را بخواند و او زمزمه می کند که " دِ ره خاک ایرونم/ فدا میکم سر و جونم..."

"بهمن اسکینی" دیگر خواننده لرستانی است که صدای او برای مردم این دیار آشنا و شنیدنی است. او از خاطرات دوران جنگ و اجرای موسیقی در آن بهبوهه می گوید. از اینکه با دوستانی که امروز دیگر نیستند برای اجرا به کامیاران رفته بودند و شب را در هراس حمله کروهگ کومله در کنار سازهایشان اسلحه به دست گرفته و آماده نبرد شده بودند.

او به شوخی می گوید: با وجود اینکه تمام شب را منتظر حمله گروهک ها بودیم ولی آنچه در آن شب امانمان را برید باران شدید بود که از آسمان می بارید و سقف مخروبه اتاق هم توان مقابله با آن را نداشت.

اجرای ترانه مشهور "دایه دایه وقت جنگه" اثر محمد میرزاوندی

از این هنرمند لرستانی خواسته می شود که یکی از ترانه های دوران دفاع مقدس را زمزمه کند و او به یاد برادر اسیرش ترانه "برارِ اسیرم" را می خواند و این اشک است که با یادآوری همه دلاور مردیهای مردمان این دیار در چشمانمان حلقه می زند.

"فضل الله صفاری" از دیگر حماسه خوانان دوران دفاع مقدس لرستان است که ضمن روایت خاطره ای از اجرای موسیقی در شهر مهران قطعه "وصیتنامه" را برای حضار به صورت زنده اجرا می کند که " تا که نفس داریم/کِه باک دِ کس داریم..."

خاطره جالب "حجت الله ضیایی" از دیگر خوانندگان لرستان از اجرای موسیقی در استان مرزی ایلام است که موجب لبخند حاضران می شود. او از اعزام گروه موسیقی به ایلام می گوید و اینکه در 10 کیلومتری ایلام زنده یاد "حسین سالم" یکی از اعضای گروه می گوید که حس ششم اش به او می گوید که همین الان است که موشک و بمب بر سرشان فرود آید و به اصرار مینی بوس را نگه می دارد تا پیاده شود.

این هنرمند لرستانی ادامه می دهد که به محض ایستادن مینی بوس و پیاده شدن زنده یاد "حسین سالم" چپ و راست مینی بوس را زدن تا او دوباره مینی بوس را به خارج از آن ترجیح دهد.

حجت الله ضیایی با حسرت می گوید: چنین روزهایی که دور هم باشیم خیلی کم پیدا می شود و برای حاضران یکی از ترانه های آن دوران را زمزمه می کند که " اِ برار بسیجی، خدا یار تو/ گوش دشمن کر میکه الله اکبر تو..."

و اما پس از خوانندگان پیشکسوت دوران دفاع مقدس نوبت به سرودخوانان کوچک دیروز می رسد تا به قول مجری برنامه نوبتی هم که باشد نوبت "هم قطارهای" جدید موسیقی دفاع مقدس است.

"شمس الله هنامی" اولین فردی است که از گروه سرود آن روزها به روی صحنه می آید. به گفته خودش آن روزها یازده ساله بوده و البته کم سن و سال تر از او هم در گروه سرود وجود داشته است.

او از سرود "دِ دریا چی نهنگم/دِ کوه چی پلنگم" خاطره ای روایت می کند و به شوخی می گوید: یکی از دلایلی که دشمن با هراس تمام قطعنامه را قبول کرد این سرود بود که نشان از همت حتی کودکان و نوجوانان این دیار در دفاع از خاک کشورمان داشت."

"ضرغام سپهونی" از دیگر خوانندگان لرستانی است که روایتی از حمله دشمن بعثی به یکی از مینی بوسهای گروه موسیقی اعزامی از ایلام می گوید که موجب شهادت دو تن از اعضای گروه و زخمی شدن بقیه شده بود. او با تمام اندوه این خاطره را تعریف می کند تا یادمان نرود همه از جنگ سهم داشته اند و همه بودند تا حماسه دفاع مقدس خلق شود.

گروه سرود دانش آموزی لرستان و اجرا در مناطق جنگی

و اما نوبتی هم که باشد نوبت تک خوان گروه سرود "جنگ جنگ تا پیروزی است" تا باقر بیرانوند روی صحنه بیاید.

او از یکماه اجرای سرود در مناطق جنگی سخن می گوید و اینکه در حین یکی از اجراها دشمن حمله می کند و آنها که کم سن و سال بوده اند ترس همه وجودشان را فرا می گیرد.

گروه سرود دانش آموزی لرستان در دوران دفاع مقدس که از کودکان نه ساله تا 12 ساله در میان آنها بوده است حالا برای خودشان همه مرد شده اند و گاه با یادآوری خاطرات آن روزها به همت و جرات خودشان افتخار می کنند.

و آخرین بخش برنامه در اختیار مجری قرار می گیرد تا او هم که یکی از خوانندگان جوان لرستان است از ضیافت حماسه خوانان لرستانی بی نصب نماند. رامین صادقی یا خواندن ترانه "مردای بی پلاک و بی ستاره" تجلیل از حماسه خوانان دفاع مقدس لرستان را پایان می دهد. و به راستی آنان که "واحد به واحد تشنگی کشیدن تا آبروی دریا رو خریدن" امروز "تو هفتا آسمون ستاره دارن".

و اینگونه موسیقی و هنر روایت می کند از روزهایی که تنها جنگ و خون نبود و به واقع حماسه بود که در تار و پود هشت سال دفاع مقدس نقش هایی می تنید تا ماندگارترین صفحات تاریخ ایران اسلامی با عشق و جنون حکاکی شود.

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