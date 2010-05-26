700 میلیارد ریال برای درمان در گلستان تخصیص داده شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی صبح چهارشنبه در آئین تودیع رئیس دفتر اسناد پزشکی این اداره کل افزود: اعتبار مربوط به بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم بوده و ما امروزه چاره ای جز کار تیمی و بهره مندی از فضای تعامل مثبت نداریم و علاوه بر سیستم های داخلی باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم.

وی اظهار داشت: همچنین باید با تعامل مثبت با حوزه های مرتبط مانند دانشگاه علوم پزشکی، سازمانهای بیمه گر و... فرآیندهای درمانی را به نفع رشد و ارتقاء کشور و بهره مندی ملت عزیزمان ارتقاء بخشیم.

نصرتی همچنین از زحمات چندساله دکتر موسی صابری ریاست قبلی دفتر اسناد پزشکی تقدیر و تشکر و از خدمات ارزنده اش تجلیل کرد.

در این مراسم رمضانعلی زینلی به عنوان رئیس جدید دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان منصوب و معرفی شد.