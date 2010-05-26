  1. استانها
  2. گلستان
۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

700 میلیارد ریال برای درمان در گلستان تخصیص داده شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان گفت: 700 میلیارد ریال برای درمان به تامین اجتماعی استان تخصیص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد نصرتی صبح چهارشنبه در آئین تودیع رئیس دفتر اسناد پزشکی این اداره کل افزود: اعتبار مربوط به بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم بوده و ما امروزه چاره ای جز کار تیمی و بهره مندی از فضای تعامل مثبت نداریم و علاوه بر سیستم های داخلی باید تمام تلاش خود را بکار بگیریم.

وی اظهار داشت: همچنین باید با تعامل مثبت با حوزه های مرتبط مانند دانشگاه علوم پزشکی، سازمانهای بیمه گر و... فرآیندهای درمانی را به نفع رشد و ارتقاء کشور و بهره مندی ملت عزیزمان ارتقاء بخشیم.
 
نصرتی همچنین از زحمات چندساله دکتر موسی صابری ریاست قبلی دفتر اسناد پزشکی تقدیر و تشکر و از خدمات ارزنده اش تجلیل کرد.
 
در این مراسم رمضانعلی زینلی به عنوان رئیس جدید دفتر اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان منصوب و معرفی شد.
کد خبر 1089861

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها