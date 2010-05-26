فهرست مقدماتی تیم ملی فوتبال اعلام شد/ دعوت از حقیقی و علی عسگر

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین قطبی دلیل زود اعلام شدن این فهرست را در اختیار داشتن زمان کافی از سوی فدراسیون فوتبال برای اخذ روادید اتریش اعلام کرد.

قطبی درباره فهرست جدید تیم ملی و اینکه به چه دلیل 35 نفر به اردوی این تیم دعوت شده‌اند، گفت: به چند دلیل ما پس از بررسی بسیار و دیدن مسابقات مختلف این تعداد بازیکن را دعوت کردیم. نخست اینکه تا زمان اعزام به اردوی اتریش (20 تیرماه) حدود 46 روز باقی مانده و امکان اینکه بازیکنان در زمان بدنسازی در باشگاه‌های‌شان دچار مصدومیت شوند وجود دارد. کادر فنی تیم ملی در این مدت تمرینات و بدنسازی بازیکنان دعوت شده را زیر نظر خواهد داشت و با مربیان آنها در ارتباط خواهد بود.

وی افزود: دلیل دوم آن است که از امروز فصل نقل و انتقالات آغاز شده و احتمال دارد برخی از بعضی بازیکنان دعوت شده به باشگاه‌های خارجی بپیوندد و از آنجا که زمان اردوی اتریش جزو روزهای فیفا نیست بازیکنان تازه لژیونر شده درست مانند بازیکنان ایرانی حاضر در اسپانیا نمی توانند به اردو ملحق شوند.

به گفته قطبی به این دو دلیل اصلی، تعداد بیشتری بازیکن در فهرست مقدماتی گنجانده شده است که در نهایت از میان آنها نفرات اعزامی به اردوی اتریش برگزیده خواهند شد.

سرمربی تیم ملی همچنین به بازیکنان دعوت شده توصیه کرد که در زمان تعطیلی مسابقات داخلی، شرایط جسمی، روحی و ذهنی خود را حفظ کنند تا بتوانند شرایط حضور در تیم ملی و باشگاه‌هایشان را داشته باشند.

قطبی همچنین گفت: به جز پست‌های دروازه بانی و مهاجم نوک که در این 2 پست 4 نفر در فهرست مقدماتی قرار دارند، در هر پست 3 بازیکن دعوت شده‌اند.

سرمربی تیم ملی در پایان گفت: همانطور که همیشه گفته‌ام در تیم ملی به روی بازیکنان با کیفیت فوتبال ایران باز است و تا زمان آغاز جام ملت‌ها هر بازیکنی که بتواند شایستگی‌هایش را به اثبات برساند در فهرست تیم ملی خواهد بود.

- اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها:

مهدی رحمتی (سپاهان)، علیرضا حقیقی (پرسپولیس)، شهاب گردان (ذوب آهن اصفهان) و ابراهیم میرزاپور (سایپا کرج)

مدافعان:

هادی عقیلی، احسان حاج صفی، سیدجلال حسینی، محسن بنگر (سپاهان اصفهان)، فرشید طالبی، سیدمحمد حسینی و حسن اشجاری (ذوب آهن اصفهان)، علیرضا محمد (پرسپولیس)، محمد نصرتی (النصر امارات) و حنیف عمران‌زاده (استقلال تهران)

هافبک‌ها:

مهدی کیانی و مهرداد پولادی (تراکتورسازی تبریز)، فرزاد آشوبی (مس کرمان) قاسم حدادی فر (ذوب آهن اصفهان)، خسرو حیدری (استقلال تهران)، علی کریمی (استیل آذین)، ایمان مبعلی (الشباب امارات)، محمد نوری و امیرحسین فشنگچی (صبای قم)، پژمان نوری (ملوان بندرانزلی)، آندرانیک تیموریان (فولهام انگلیس)، حمیدرضا علی عسگر (پرسپولیس) و میلاد زنیدپور (راه آهن شهرری)

مهاجمان:

کریم انصاریفرد (سایپا کرج)، محمدرضا خلعتبری (ذوب آهن اصفهان)، مهرزاد معدنچی (الاهلی امارات)، فرهاد مجیدی (استقلال تهران)، میلاد میداودی (استقلال اهواز)، هادی نوروزی (پرسپولیس)، مهرداد اولادی (ملوان بندرانزلی) و غلامرضا رضایی (فولاد خوزستان)