عملکرد تیم در مجموع راضی کننده بود/ اول به دنبال گلزنی بودیم بعد دفاع

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در مجموع از عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در سه دیدار مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا راضی هستم. تیم ما در دو دیدار نخست نتوانست آنطور که من انتظار دارم، خوب بازی کند اما در مسابقه سوم نمایشی قابل قبول داشت. تمرکز بازیکنان ایران در بازی برابر کویت قابل تحسین بود و آنها هرآنچه خواسته بودم را در زمین پیاده کردند.

وی افزود: در بازی برابر کویت خطر آنچنانی متوجه دروازه تیم ایران نشد اما با این حال گل‌های کمی به ثمر رساندیم که آنهم ناشی از بازی تدافعی تیم مقابل بود. با نمایشی که در سه دیدار گذشته داشتیم، صعودمان به مرحله یک چهارم نهایی به راحتی رقم خورد و توانستیم بهترین تیم مرحله گروهی باشیم امیدوارم روند روبه رشد تیم تداوم داشته باشد و بازهم قهرمان آسیا شویم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درخصوص عملکرد خط دفاعی این تیم در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در بازی برابر کویت از مجتبی نصیری نیا درون دروازه استفاده کردیم. در دیدارهای قبلی نیز ابراری نیا و نظری دروازه بان تیم ایران بودند. ما همچون دیگر تیم‌ها دوست داریم کم گل بخوریم اما در دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا بیشتر به دنبال حمله بودیم و راه‌های گذر از دفاع حریفان را تمرین می کردیم. در مرحله گروهی اولویت اول ما گل زدن بود و اتفاقا خوب هم گل زدیم. در عین حال پنج گل هم خوردیم که تعدادش فقط از تعداد گلهای خورده دو تیم ژاپن و ازبکستان بیشتر بود.

" تیم ملی فوتسال ایران در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 35 گل زد و در عین حال پنج گل دریافت کرد."

شمس در خصوص رویارویی تیم ملی فوتسال کشورمان با لبنان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا گفت: بازی های تیم لبنان را دیده‌ام . این تیم به مراتب بهتر از سال‌های گذشته شده است. من در کلاس مربیگری که در لبنان داشتم به خوبی متوجه رشد فوتسال این کشور شدم. با این حال نباید از تیمی چون لبنان هراس داشته باشیم. ما با تمام توان به دیدار این تیم می رویم و در عین حال نیم نگاه‌مان به مرحله نیمه نهایی و بازی با یکی از تیم‌های مدعی آسیاست.

وی در خاتمه از ژاپن یا قرقیزستان به عنوان حریف تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا یاد کرد و گفت: سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا و فوتسال پلانت از ازبکستان یا استرالیا به عنوان حریف تیم ملی فوتسال ایران در مرحله نیمه نهایی یاد کرده‌اند که ظاهرا این خبر اشتباه است. براساس قرعه ما در مرحله نیمه نهایی با یکی از دو تیم ژاپن یا قرقیزستان روبه‌رو خواهیم شد.

تیم ملی فوتسال کشورمان عصر فردا پنجشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در سالن مجموعه ورزشی ازبکستان تاشکند به دیدار تیم ملی لبنان می رود.