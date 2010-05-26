دومین جشنواره پرفسور شمسی پور در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، استاندار کرمانشاه صبح چهارشنبه درجلسه ای که به منظور ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این جشنواره پرفسور شمسی پور برگزار شد، با بیان اینکه این جشنواره باید در نهایت دقت و با رعایت شان علمی و فرهنگی استان برگزار شود گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی منجر به دمیدن روح تازه و جدیدی در بخش های علمی، فرهنگی و اجتماعی استان و ارتباط بین افراد نخبه و همچنین استفاده از استعدادهای علمی نهفته در استان می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره مختص غرب کشور است که مدیران،اساتید و نخبگان این منطقه حضور خواهند داشت، بنابراین باید نهایت تلاش و کوشش جهت برگزاری مطلوب آن بکار گرفته شود.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: افراد نخبه و صاحب تالیفات گرانبهایی همچون پرفسور شمسی پور که منشاء سربلندی و بالندگی استان شده اند دارای توانمندی علمی و جایگاه رفعیی هستند که باید به صورت ویژه مورد تقدیر قرار گیرند.

هاشمی خواستار برگزاری چنین جشنواره هایی برای دیگر افراد نخبه علمی که دارای تالیفات متعددی در بخشهای دینی، اجتماعی، فرهنگی و علمی در استان هستند، شد.

در ادامه این جلسه محسن زارعی رئیس سازمان ملی جوانان استان نیز با ارائه گزارشی در خصوص برنامه های لحاظ شده برای برگزاری مطلوب این جشنواره گفت: دومین جشنواره پرفسور شمسی پور با تجربه موفق برگزاری اولین جشنواره و با گسترش حوزه فعالیت خود علاوه بر بخش جوانان، در بخش دانش آموزی و آزاد نیز دهم خرداد ماه برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را تقدیر از تلاش های علمی نخبگان، ایجاد انگیزه برای محققین و پژوهشگران، ارائه الگوهای علمی به منظور افزایش کیفیت طرحها، ایجاد شور و نشاط علمی و اشاعه فرهنگ علم دوستی در جامعه، معرفی آخرین یافته های فن آوری و ارزشیابی آنها، معرفی پرفسور شمسی پور به عنوان چهره ماندگار بین المللی و برقراری ارتباط نزدیک بین علم و جامعه با تبادل نیازها و توانایی ها و مشارکت موثر آنان برشمرد.

اولین همایش فرهیختگان جوان غرب کشور با عنوان جشنواره پرفسور شمسی پور با حضور استان های کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان و ایلام آذر ماه سال 1386 در کرمانشاه برگزار شد.