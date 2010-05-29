تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی(س)

خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: تزکیه و تعلیم، روش انبیای الهی برای تربیت انسان و وصول وی به مقصد والای آفرینش "توحید" است و انبیا مربیانی راه پیموده اند که کسی جز از طریق پیروی آنها به "حق" و "سیرکمال انسانی" نمی رسد.

این کتاب مجموعه ای از نظرات امام خمینی(ره) درباره اخلاق، تقوا و عرفان است که در پیامها و سخنرانیها و آثار ایشان منعکس شده و در گروه معارف اسلامی حوزه معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تهیه شده است.

این مجموعه در سه بخش تهذیب نفس، سیر و سلوک و منازل و مقامات سلوک گردآوری شده است که علم تهذیب نفس، جوانان و تهذیب نفس، سلوک و مراحل و مراتب سالکان، اخلاص ، صبر، تواضع، شکر عناوین برخی از 15 فصل این کتاب هستند.

دانشگاه و تهذیب نفس، حوزه و تهذیب، دین سازان انحرافی، اساتید غیرمتعهد منشأ بدبختیها، آسانی و استقرار تحصیل سعادت در جوانی، ایجاد بیماری خودبینی، هواهای نفسانی مانع درک قرآن، عذابهای دردناک قیامت و جهنم، تعفن توجه به دنیا در آخرت، هلاکت خویش برای نابودی رقیب، عدم تأثیر مقام در فرد مهذب نیز ازجمله عناوین و رهنمودهای امام در این کتاب هستند.

در پایان کتاب هم فهرست تفصیلی، فهرست آیات، فهرست روایات، فرهنگ لغات، فهرست مآخذ و فهرست منابع درج شده است.