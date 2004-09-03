  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۱۸

گسترش شبكه قاچاق انمي به قاره سياه ؛

بازرگان آفريقاي جنوبي متهم به قاچاق مواد هسته اي شد

يك بازرگان آفريقاي جنوبي امروز به قاچاق مواد هسته اي متهم شد و گفته مي شود اين مواد را به كشور هاي آسيايي به ويژه پاكستان قاچاق كرده است .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جان ميير Johan Meyer  پنجاه و سه ساله امروز در شهر ژوهانسبورگ محاكمه شد .

وي روز گذشته به اتهام داشتن مواد هسته اي و واردات و صادرات غير قانوني مواد هسته اي دستگير شد .

مطبوعات در گزارشهاي خود چنين اعلام كردند : ميير كه در پرتوريا زندگي مي كند عضو يك حلقه بين المللي است كه در قاچاق تجهيزات هسته اي به كشور هاي آسيايي به ويژه پاكستان دست داشتند .

طبق فهرست اتهامات ، ميير متهم به فراهم كردن مواد هسته اي بين نوامبر سال 2000 تا نوامبر 2001 است كه مي توانسته به طراحي، توسعه ، ساخت ، استقرار ، نگهداري و استفاده از تسليحات كشتار جمعي كمك كرده باشد .

همچنين طبق اين فهرست ، ميير تجهيزات ، مواد و نقشه هاي مربوط به طراحي و استفاده از سانتريفوژ هاي گازي كه براي غني سازي اورانيم بكار مي رود را فراهم كرده است .

ميير صاحب يك كارخانه  مهندسي در شهركي واقع در هشتاد كيلومتري جنوب ژوهانسبورگ است .


 

کد مطلب 108997

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها