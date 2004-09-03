بازرگان آفريقاي جنوبي متهم به قاچاق مواد هسته اي شد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، جان ميير Johan Meyer پنجاه و سه ساله امروز در شهر ژوهانسبورگ محاكمه شد .



وي روز گذشته به اتهام داشتن مواد هسته اي و واردات و صادرات غير قانوني مواد هسته اي دستگير شد .



مطبوعات در گزارشهاي خود چنين اعلام كردند : ميير كه در پرتوريا زندگي مي كند عضو يك حلقه بين المللي است كه در قاچاق تجهيزات هسته اي به كشور هاي آسيايي به ويژه پاكستان دست داشتند .



طبق فهرست اتهامات ، ميير متهم به فراهم كردن مواد هسته اي بين نوامبر سال 2000 تا نوامبر 2001 است كه مي توانسته به طراحي، توسعه ، ساخت ، استقرار ، نگهداري و استفاده از تسليحات كشتار جمعي كمك كرده باشد .



همچنين طبق اين فهرست ، ميير تجهيزات ، مواد و نقشه هاي مربوط به طراحي و استفاده از سانتريفوژ هاي گازي كه براي غني سازي اورانيم بكار مي رود را فراهم كرده است .

ميير صاحب يك كارخانه مهندسي در شهركي واقع در هشتاد كيلومتري جنوب ژوهانسبورگ است .





