ترسیم نقشه راه توسعه روابط صنعتی ایران و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت در جمع گروهی از فعالان بخش خصوصی سوریه با اشاره به زمینه های فراوان موجود برای توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه گفت: در مناسبات اخیر دولت ایران و سوریه ترسیم و تدوین نقشه راه توسعه روابط اقتصادی به ویژه در زمینه صنعت و معدن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شده است.

وی اظهارداشت: روابط دو کشور ایران و سوریه محکم، پایدار و بر اساس برادری و در جهت صلح و دوستی و توسعه کشورهای اسلامی است. ما اعتقاد داریم پیشرفت سوریه، پیشرفت ایران است و می دانیم شما نیز پیشرفت ایران را پیشرفت سوریه می دانید.

هدایت با بیان اینکه میزان مبادلات تجاری و صنعتی ایران و سوریه قابل قبول نیست، ادامه داد: راه توسعه روابط ا قتصادی رفت و آمد تجار و فعالان اقتصادی و صنعتی دو کشور و البته فعال شدن بخش خصوصی است. وظیفه دولت ها چه در ایران و چه در سوریه نیز حمایت از این فعالیت ها و تلاش برای رفع مشکلات و موانع راه است.

رئیس شورای بازرگانان سوریه و ایران نیز در دیدار با رئیس هیئت عامل ایدرو گفت: روابط سیاسی ایران و سوریه بسیار مستحکم است اما متاسفانه روابط اقتصادی به سطح روابط سیاسی نرسیده است و این باری بر دوش ما به عنوان بخش خصوصی و فعالان بازرگانی است تا روابط اقتصادی دو کشور را توسعه دهیم.

حسن جواد در ادامه پیشنهادهای بخش خصوصی دو کشور برای فراهم آوردن زمینه توسعه مبادلات اقتصادی ایران و سوریه را برشمرد و اظهار کرد: اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سوریه تلاش خود برای رساندن حجم مبادلات به 5میلیارد دلار را آغاز خواهند کرد. بر این اساس پیشنهاد ایجاد یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری مشترک را ارائه می کنیم.

تاسیس هتل، رستوران و فروشگاه زنجیره ای در نزدیکی حرم مطهر حضرت زینب(س)، تاسیس خط هواپیمایی مشهد - نجف – دمشق، برپایی نمایشگاه صنعت ایران و سوریه در نمایشگاه های بین المللی دو کشور، ایجاد خط مستقیم و منظم دریایی بین بنادر ایران و سوریه، اعطای تسهیلات کم بهره به شرکت های ایرانی که در سوریه پروژه های زیر بنایی اجرا کنند و ایجاد شرکت هلدینگ برای ساخت نیروگاه در سوریه از دیگر پیشنهادهای بخش خصوصی ایران و سوریه بود.

در ادامه این نشست موضوع تبدیل شورای اقتصادی مشترک ایران و سوریه به اتاق مشترک مطرح شد که هدایت با تاکید بر آشنایی بیشتر طرفین نسبت به توانمندی های یکدیگر گفت: طرف ایرانی با ارتقا سطح شورا به اتاق موافق است و این امر مربوط به تصمیم طرف سوری است. بحث و گفت وگو در حوزه صنعت خودرو به ویژه بخش قطعه سازی ، توانمندی های ایران در زمینه صنایع نوین و سرمایه گذاری های مشترک نیز از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.