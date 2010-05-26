اولین بسیج سازندگی معنوی در کشور فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام رضا سرور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسیج سازندگی معنوی ابتکاری از طلاب وروحانیون خراسان رضوی است، افزود: بیشترین اعضای تیم خواهران روحانی و طلاب هستند.

فرمانده بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی با اشاره به رویکرد دولت عدالت محور بر آبادانی روستاها است، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح ارتقا عقاید دینی در روستاها است.

وی تصریح کرد: مراجعه خانه به خانه در روستاها برای رفع مشکات معنوی و اصلاح احکام خانواده با استفاده از خواهران و برادران مبلغ گام اول در این خواهد بود.

وی مهمترین خصوصیات طرح جهاد سازندگی معنوی را جهادی بودن طرح، حضور داوطلبانه طلاب و روحانیون، پاسخگویی به تمامی نیازهای معنوی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین رفع معضلات اجتماعی روستاها تلقی کرد.

فرمانده بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سعی داریم در این طرح خلا فرهنگی و معنوی را در فعالیت های جهاد سازندگی طلاب و روحانیون پر کنیم.

وی با بیان اینکه سال قبل به صورت آزمایشی این طرح را در روستاهای شهرستان کلات نادر خراسان رضوی برگزار و به نتیجه خوبی برخوردیم، گفت: هم اکنون نیز در تیر ماه سال جاری روستاهای شهرستان فریمان را از این طرح بهره مند خواهیم کرد.

حجت الاسلام سرور افزود: این طرح با حضور 200 طلبه و روحانی در 33 روستای شهرستان فریمان با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال و کمک های نهاد های دولتی و خیرین به اجرا در خواهد آمد.

وی گفت: باید بسیج سازندگی معنوی که به معنای مشارکت در عمران و آبادانی عقاید دینی، فرهنگی و ملی است را در سراسر کشور فعال و برای رسیدگی به مسائل مردم از جمله روستاییان مشغول کرد.