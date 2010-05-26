ملت ایران خواهان عدالت است/ دستگاه قضایی باید بر اساس حق اقدام کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمان، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ادامه سخنانش در جمع مردم کرمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تجاوزات امروز جهان را ناعادلانه می داند و حضور چند کشور در شورای امنیت، تصمیم گیری آنان برای سایر کشورها، داشتن بمب اتم از سوی آنها، حق نادرست وتو برای آنها، تجاوز آنها به سایر ملت ها، حمایت ازتجاوزگران و دیکتاتورها از سوی این کشورها و کشتار مردم از سوی آنها را ناعادلانه می داند در صورتی که آنها این اقدامات خود را در نقاب دموکراسی و عدالتخواهی پوشانده اند.

وی با بیان اینکه اینگونه اقدامات مربوط به 60 سال قبل است و دست کشورهای زورگو برای ملت های جهان رو شده است افزود: اگر آن کشورها می خواهند در دنیا بمانند و جایگاهی داشته باشند باید زورگویی های خود را کنار بگذارند تا بتوانند در کنار دیگر ملت ها باشند.

رئیس جمهور تاکید کرد: اگر کشورهای یاد شده بخواهند دوباره بازی در بیاورند و با مارک دموکراسی و عدالت طلبی خواسته های ناحق خود را به ملت ها تحمیل کنند قطعا دیگر اینطور نخواهد بود.

احمدی نژاد افزود: دنیا بداند ملت ایران قیام کرده و همه بی عدالتی ها و مخالفان عدالت که چپاول گران فرهنگ و سیاست هستند را سر جای خود خواهد نشاند.

وی با بیان اینکه ملت ایران و مردم کرمان منادی عدالت، برادری، صلح و عشق هستند گفت: دنیا باید بداند که ملت ایران اجازه ظلم، بیدادگری، امتیازخواهی های بیجا را نه در صحنه سیاسی و نه در عرصه اقتصاد به هیچ قدرتی نخواهد داد امروز به فضل الهی با برکت شما مردم اراده عدالت خواهی در ملت ها زنده شده و ملت های عالم یکی پس از دیگری به صف ملت ایران می پیوندند و خودخواهان و زورگویانی که در برابر عدالت ایستاده اند باید بدانند که دیگر وقت آن رسیده که دست از چپاول، تجاوز و زورگویی بردارند.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز باید دست به دست هم دهیم و در راه عدالت حرکت کنیم تا پرچمدار عدالت را از مظلومیت خارج نماییم تا در رحمت و لطف خدا به سوی بشریت باز شود و قدرت اصلی الهی به بشر نشان داده شود.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه عدالت امری بومی، جغرافیایی و منطقه ای نیست یادآور شد که موضوع عدالت امری جهانی و انسانی است و باید هدف ما برپایی عدالت در همه جهان باشد چرا که در این صورت بدون تردید با حمایت های حضرت ولی عصر (عج) از همه موانع و سختی ها عبور خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اگر قله عدالت فتح شود همه زیبایی ها و خوبی های عالم نشان داده می شود، گفت: بدون عدالت نه اقتصاد، نه فرهنگ، نه سیاست، نه دینداری و حتی نه خداپرستی جایگاه واقعی و درست خود را نخواهد داشت و حتی مجاهد مجاهدان، عرفان عارفان، معنویت مومنان و ایمان آنان ثمری نخواهد داشت.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: امروز باید ایران را بر پایه عدالت بسازیم و به عدالت در قانونگذاری، قضاوت، اجرا، توزیع بودجه ها، رسیدگی به مناطق مختلف را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم به گونه ای که هر کس در هر جای ایران احساس کند در برابر دولت و حکومت با بقیه مردم یکسان است و تبعیض و بی عدالتی وجود ندارد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه کسانی که با تقلب و سوء استفاده زمین های دولتی را در اطراف شهرها و ساختمان های دولتی را به زور تصرف کرده اند نباید از حقوق استثنایی برخوردار باشند اعلام کرد که این افراد که نوعا به شبکه های قدرت وابسته هستند و به قولی گردن کلفتند و پارتی دارند نباید از امتیاز ویژه ای برخوردار باشند و قانونی تصویب شود که این کار آنان را قانونی برشمارد.

وی با بیان اینکه نباید دولت موظف به سند دادن به چنین افرادی شود، خاطر نشان کرد: کسی که 300 هکتار زمین دولت را در اطرف تهران تصرف کرده است نباید از سوی دولت سند دریافت کند این تبعیض و بی عدالتی است و اگر بنا باشد به هر کسی که اموال عمومی را تصرف کرده جایزه بدهید دیگر چیزی از اموال عمومی باقی نخواهد ماند.

رئیس جمهور تاکید کرد که قانون باید برای همه از جمله نماینده مجلس، رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه یکسان باشد و نباید برای افراد خاص اختیار و حقی قائل شد دستگاه قضایی هم باید بر اساس حق اقدام کند و قضات محترم هم بر این اساس عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت، رئیس جمهور، وزیران، استانداران، مدیران باید بر اساس عدالت عمل کنند گفت: به عنوان مثال بودجه واگذار شده به استان باید به صورت عادلانه تصویب شود اگر چه ایستادگی ها و مقاومت ها در برابر ایجاد عدالت زیاد است اما باید از قول شما مردم به افرادی که بر ضد عدالت عمل می کنند بگویم که از اقدامات خود باید دست بردارند.

احمدی نژاد افزود: کسانی که در گذشته برده اند و جیب خود را پر کرده اند و امروز هم در دولت عدالت انتظار دارند شیر بیت المال به جیب آنها باز باشد بدانند که یا باید همراه با مردم شوند یا ملت دست آنها را از بیت المال قطع خواهند کرد.

رئیس جمهور با اشاره به اقداماتی که باید در استان کرمان به منظور رفع محرومیت ها صورت گیرد، اظهار داشت: اقداماتی در گذشته انجام شده و در دولت نهم خدمت رسانی شتاب بیشتری یافته است اما هنوز برخی نقاط کرمان از بعضی محرومیت ها رنج می برد.

وی با اشاره به برخی اقداماتی که در طول سفر اول و دوم دولت در استان کرمان صورت گرفته است عنوان کرد: در حوزه شبکه بهداشت، شبکه آموزش، راه ها، صنعت، کشاورزی، معدن، روستاها، کارهایی شده که به عنوان مثال حدود 60 هزار کپر نشین جنوب استان کرمان ساماندهی شده اند.

احمدی نژاد انجام اقدامات دولت را مقدمه ای برای پیشرفت استان کرمان خواند و گرفت: در جلسه هیئت دولت در دور سوم سفر استانی به کرمان مصوباتی برای شتاب بخشیدن به پیشرفت این استان تصویب خواهد شد که برخی از آنها عبارت است از برنامه ریزی خاص برای موضوع آب استان کرمان که تا پایان دولت دهم به سرانجام خواهد رسید.

رئیس قوه مجریه رسیدگی به امور کشاورزی و اختصاص بودجه ای خوب از سوی دولت در سال جاری برای اصلاح شیوه های آبیاری را از دیگر اقدامات دولت در دور سوم سفر استانی به کرمان خواند و خاطر نشان کرد: اتخاذ چند تصمیم انقلابی در جلسه هیئت دولت برای ایجاد اشتغال برای جوانان و بستن قراردادهای اداری با کارکنان و جمع کردن بساط شرکت های خدماتی که قرارداد کارکنان ادارات با آنها ثبت می شد ازدیگر اقدامات دولت در سومین سفر استانی به کرمان است.