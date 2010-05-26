  1. استانها
  2. سمنان
۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

مصلحی:

حوزه هنری باید به پاتوقی برای هنرمندان تبدیل شود

حوزه هنری باید به پاتوقی برای هنرمندان تبدیل شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مجلس و استان های حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت:حوزه هنری باید فارغ از روابط بروکراسی اداری به پاتوقی برای هنرمندان با اندیشه‌های مختلف که نقد هم در کنار آن باشد تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مجید مصلحی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه هنری سمنان گفت: رکن اصلی حوزه هنری را هنرمندان تشکیل می دهند و باید روابط اداری که با روحیه هنرمندان سازگار است در حوزه هنری باشد.

وی با اشاره به موفقیت هایی که حوزه هنری در کنار دیگر دستگاه های فرهنگی و هنری داشته است، گفت: کمتر بودن روابط اداری زمینه موفقیت این نهاد است.

به گفته وی، حوزه‌های هنری یک نهاد غیردولتی مورد حمایت از دولت با حجم نیرو و تجهیزات کم است که تاثیر گذاری مناسبی با این حجم اعتبارات و نیرو در بین دستگاه های فرهنگی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه کارهای فرهنگی باید از ویترینی بودن خارج شود، گفت: پیروی از نظام برنامه باید در دستور کار استان‌ها قرار گیرد.

مدیرکل امور مجلس واستان‌های حوزه هنری ادامه داد: توجه به آمار و گزارش متاسفانه در کشور از اثر گذاری در کارهای فرهنگی کاسته است و همه به فکر کمیت در ارائه آثار هستند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت در مجموعه فرهنگی هنری تعریف خاصی دارد، گفت: مدیر در حوزه فرهنگی و هنر چون با هنرمند سروکار دارد باید با احساسات لطیف مواجه و سینه ‌گشاده داشته و اگر چنین ظرفیتی نداشته باشد نباید قبول مسئولیت کند.

مصلحی تصریح کرد: اگر مجموعه کسانی که در حوزه هنری هستند از جنس فرهنگ و هنر نباشند، دچار مشکل می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه جذب مخاطب به هر قیمتی به صلاح نیست، گفت: رسانه ها نیز برای جذب مخاطب دست به فعالیت هایی زده اند که اصلا زیبنده نیست.

مدیرکل امور مجلس واستان‌های حوزه هنری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد این است که همواره از پیام، تولید و برآیند آن غافل هستیم و باید توجه به تولید پیام، مدیریت پیام، کیفیت ارائه شده و بازخوردش باید مدنظر قرار گیرد.

کد مطلب 1090107

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها