حوزه هنری باید به پاتوقی برای هنرمندان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مجید مصلحی ظهر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه هنری سمنان گفت: رکن اصلی حوزه هنری را هنرمندان تشکیل می دهند و باید روابط اداری که با روحیه هنرمندان سازگار است در حوزه هنری باشد.

وی با اشاره به موفقیت هایی که حوزه هنری در کنار دیگر دستگاه های فرهنگی و هنری داشته است، گفت: کمتر بودن روابط اداری زمینه موفقیت این نهاد است.

به گفته وی، حوزه‌های هنری یک نهاد غیردولتی مورد حمایت از دولت با حجم نیرو و تجهیزات کم است که تاثیر گذاری مناسبی با این حجم اعتبارات و نیرو در بین دستگاه های فرهنگی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه کارهای فرهنگی باید از ویترینی بودن خارج شود، گفت: پیروی از نظام برنامه باید در دستور کار استان‌ها قرار گیرد.

مدیرکل امور مجلس واستان‌های حوزه هنری ادامه داد: توجه به آمار و گزارش متاسفانه در کشور از اثر گذاری در کارهای فرهنگی کاسته است و همه به فکر کمیت در ارائه آثار هستند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت در مجموعه فرهنگی هنری تعریف خاصی دارد، گفت: مدیر در حوزه فرهنگی و هنر چون با هنرمند سروکار دارد باید با احساسات لطیف مواجه و سینه ‌گشاده داشته و اگر چنین ظرفیتی نداشته باشد نباید قبول مسئولیت کند.

مصلحی تصریح کرد: اگر مجموعه کسانی که در حوزه هنری هستند از جنس فرهنگ و هنر نباشند، دچار مشکل می‌شویم.



وی با اشاره به اینکه جذب مخاطب به هر قیمتی به صلاح نیست، گفت: رسانه ها نیز برای جذب مخاطب دست به فعالیت هایی زده اند که اصلا زیبنده نیست.

مدیرکل امور مجلس واستان‌های حوزه هنری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود دارد این است که همواره از پیام، تولید و برآیند آن غافل هستیم و باید توجه به تولید پیام، مدیریت پیام، کیفیت ارائه شده و بازخوردش باید مدنظر قرار گیرد.