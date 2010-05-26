به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید عباس دانایی قائم مقام سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان به عنوان مدیر حوزه هنری استان سمنان معرفی شد.

مدیر کل اموراجتماعی استاندار سمنان در آیین تودیع و معارفه مدیر حوزه هنری استان سمنان گفت:استان سمنان از ظرفیت بالایی در حوزه های فرهنگی و هنری برخوردار است.

حسن سعدالدین با اشاره به اینکه 90 هزار دانشجو در استان سمنان مشغول به تحصیل هستند، گفت: 130 هیئت مذهبی و ششصد تشکل مردم نهاد در بخش های مختلف در استان سمنان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه همت و کار مضاعف باید در بخش فرهنگی انجام شود، گفت:همت مضاعف به منزله کیفی سازی فعالیت های فرهنگی است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال اعداد و ارقام بودن در کار فرهنگی انسان را به بی راه می کشاند، گفت:کار فرهنگی باید کیفی و اثر گذار باشد و باید اثر گذاری کارهای فرهنگی را بیشتر در جامعه نمایان کنیم.

مدیر کل اموراجتماعی استاندار سمنان ادامه داد: فرهنگ غدیر، ولایت، انتظار و امامت از فرهنگ های اساسی دین مبین اسلام است و وظیفه حوزه هنری فعالیت در فرهنگ های اسلامی است.

به گفته وی، توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه هنری که زیر نظر مقام معظم رهبری است باید مورد توجه قرار گیرد تا دغدغه های رهبری در بخش فرهنگی را برطرف کنیم.

سعدالدین بر استفاده از ظرفیت های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در ادبیات داستانی کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت های عظیمی در این بخش وجود دارد که هنوز خیلی از آنها استفاده نشده است.

در این آیین با تقدیر از محمد اسکندرزاده سرپرست سابق حوزه هنری استان سمنان، سید عباس دانایی به عنوان مدیر جدید حوزه هنری استان سمنان با حکم رئیس حوزه هنری کشور منصوب شد.

در این آیین معاون پشتیبانی استاندار سمنان، مدیر کل امور مجلس و استانهای حوزه هنری، مدیر کل روابط عمومی حوزه هنری، فرماندار سمنان، مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان، مدیران کل ارشاد، میراث فرهنگی، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و هنرمندان استان حضور داشتند.