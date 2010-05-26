رئیس مشاوران جوان سازمان بهزیستی و سرپرست بهزیستی تهران منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسفندیاری صبح امروز "چهارشنبه" طی احکامی جداگانه هادی بهداد را به سمت مشاور و رئیس گروه مشاوران جوان سازمان بهزیستی و علی هاشم مطوریان را به سمت سرپرست بهزیستی استان تهران منصوب کرد.

پیش از این هادی بهداد مدیر روابط عمومی و مشاور سازمان امداد و نجات هلال احمر بوده است.

به گزارش مهر، احمد اسفندیاری در احکامی جدید سید مصطفی کرباسی را به عنوان سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیتها و زهرا نوع پرست را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای سازمان بهزیستی منصوب کرد.