  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

در احکامی جداگانه/

رئیس مشاوران جوان سازمان بهزیستی و سرپرست بهزیستی تهران منصوب شدند

رئیس مشاوران جوان سازمان بهزیستی و سرپرست بهزیستی تهران منصوب شدند

طی احکامی از سوی رئیس سازمان بهزیستی کشور، هادی بهداد به عنوان مشاور و رئیس مشاوران جوان این سازمان و علی هاشم مطوریان به عنوان سرپرست بهزیستی استان تهران منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسفندیاری صبح امروز "چهارشنبه" طی احکامی جداگانه هادی بهداد را به سمت مشاور و رئیس گروه مشاوران جوان سازمان بهزیستی و علی هاشم مطوریان را به سمت سرپرست بهزیستی استان تهران منصوب کرد.

پیش از این هادی بهداد مدیر روابط عمومی و مشاور سازمان امداد و نجات هلال احمر بوده است.

به گزارش مهر، احمد اسفندیاری در احکامی جدید سید مصطفی کرباسی را به عنوان سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از معلولیتها و زهرا نوع پرست را به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای سازمان بهزیستی منصوب کرد.

کد مطلب 1090112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها