به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی گفت: در سند چشم‌انداز توسعه کشور، سهم و جایگاه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافته و زمینه‌های توسعه این امر را در حوزه‌های قانونگذاری، بانکی، مالی و غیره فراهم نموده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک فصل نوینی از همکاری و حضور در عرصه صنعت و معدن استان قم را به وجود آورند که هم منافع طرف خارجی تامین گردد و هم مصالح و منافع ایران مورد توجه باشد.

احمدی با بیان این که نگاه دولت و شخص رییس جمهور توسعه سیاست خارجی بر مبنای همکاریهای اقتصادی است، خاطرنشان کرد: برگزاری نشستهای مختلف در استانها به حضور سرمایه‌گذاران خارجی بر همین مبناست.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: فضای توسعه همکاریهای بین المللی بر مبنای اقتصادی با قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور برای همه کشورهایی که به همکاری‌های متقابل احترام می گذارند، فراهم است.

احمدی افزود: ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی و رقابت پذیر کردن واحدهای تولیدی و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره‌ای از وظایف شرکت شهرکهای صنعتی است.

معاون وزیر صنایع و معادن ایجاد خوشه‌های صنعتی را از راهکارهای نجات صنایع کوچک دانست و گفت: بالغ بر 200 خوشه صنعتی شناسایی شده و 50 خوشه صنعتی که برگیرنده 36 هزارواحد تولیدی است در کشور راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: این سازمان سعی دارد با به کارگیری سیاست های توسعه‌ای و فراهم کردن زیرساخت های لازم رقابت بین واحدهای تولیدی را افزایش دهد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه با اشاره به آمار عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 847 شهرک و نواحی صنعتی و 35 شهرک صنعتی تخصصی در کشور به بهره برداری رسیده است.

معاون وزیر صنایع و معادن ادامه داد: ارتقا جایگاه و سهم صنایع کوچک در ارزش افزوده، رقابت پذیر شدن صنایع کوچک کشور، تامین امکانات مورد نیاز مانند آب، برق، گاز و مخابرات و تاسیس بانک تخصصی صنایع را از اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برشمرد.

احمدی شهرک چاپ و نشر را موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری کشورهای اسلامی دانست و گفت: شهرک صنعتی چاپ قم در قم به عنوان مرکز فرهنگی در جهان اسلام در حال احداث است و ناشرین از کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی می توانند در این شهرک سرمایه گذاری کنند.