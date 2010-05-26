۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

اردوغان:

غنی سازی حق همه از جمله ایران و ترکیه است

نخست وزیر ترکیه گفت که کشورش پس از ساخت نیروگاه هسته ایش غنی سازی را به عنوان حق خود می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبر ترک، رجب طیب اردوغان گفت: ترکیه توافقی (20 میلیارد دلاری) را با روسیه امضا کرده که بر اساس آن ما طی شش تا هفت سال آینده نخستین نیروگاه خود را خواهیم داشت و همچنین ما فرصت آن را داریم تا با درجه پائین اورانیوم را غنی کنیم .

وی افزود: برخوداری از حق غنی سازی اورانیوم تا زمانی که این پروسه برای مقاصد صلح آمیز است حق ماست.

وی همچنین غنی سازی با درجه پائین را حق ایران دانست و گفت: ایران هم مانند بسیاری دیگر از کشورها حق دارد تا برای مقاصد غیر نظامی غنی سازی با درجه پائین داشته باشد و این کاری است که ایران در حال انجام آن است و اشکالی هم در آن نیست.

