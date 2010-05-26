غنی سازی حق همه از جمله ایران و ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبر ترک، رجب طیب اردوغان گفت: ترکیه توافقی (20 میلیارد دلاری) را با روسیه امضا کرده که بر اساس آن ما طی شش تا هفت سال آینده نخستین نیروگاه خود را خواهیم داشت و همچنین ما فرصت آن را داریم تا با درجه پائین اورانیوم را غنی کنیم .

وی افزود: برخوداری از حق غنی سازی اورانیوم تا زمانی که این پروسه برای مقاصد صلح آمیز است حق ماست.

وی همچنین غنی سازی با درجه پائین را حق ایران دانست و گفت: ایران هم مانند بسیاری دیگر از کشورها حق دارد تا برای مقاصد غیر نظامی غنی سازی با درجه پائین داشته باشد و این کاری است که ایران در حال انجام آن است و اشکالی هم در آن نیست.