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۶ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یک میلیون و 200 هزار دختر آموزش مهارت زندگی می بینند

یک میلیون و 200 هزار دختر آموزش مهارت زندگی می بینند

مدیر کل امور بانوان جمعیت هلال احمر گفت: یک میلیون و 200 هزار دختر عضو جمعیت جوانان هلال احمر در قالب طرح نیاز دختران امروز، آموزش مهارت زندگی می بینند.

فاطمه زعفرانی بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طرح نیاز دختران امروز با هدف افزایش مهارت دختران جوان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و کسب مهارتهای امدادی اجرا می شود.

وی ادامه داد: دو میلیون جوان عضو جمعیت جوانان هلال احمر هستند که از این میان 60 درصد را دختران تشکیل می دهند و تمامی آنها در اجرای این طرح مشارکت می کنند.

وی در مورد این که مشارکت مردان در جمعیت هلال احمر بیشتر است یا زنان گفت: بنده این تفکیک را نمی پسندم چرا که خانمها و آقایان مکمل یکدیگر در پیشبرد جامعه به سوی اهداف متعالی هستند و در جمعیت هم همین تفکر حاکم است.

وی با بیان این که بانوان در عرصه های کارشناسی، داوطلبی و جمعیت جوانان هلال احمر بسیار فعال هستند افزود: دختران جوان حدود 57 درصد اعضای دواطلب هلال احمر را تشکیل می دهند که این حضور یک حضور کمی است و سعی داریم آن را کیفی کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به نقش زنان در فرهنگسازی، حضور آنها در فعالیتهای بشردوستانه می تواند در ایجاد جامعه ای نیکوکار و سالم بسیار موثر باشد.

وی با اشاره به عضویت مسئولان دولتی زن در جمعیت هلال احمر گفت: مسئولانی مانند خانم دستجردی( وزیر بهداشت) عضو جمعیت هلال احمر هستند و امیدواریم با رویه پیش رو و تعامل با سازمانها بتوانیم از حضور بانوان مدیر در فعالیتهای بشردوستانه بیشتر بهره بگیریم.
 

کد مطلب 1090139

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