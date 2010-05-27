یک میلیون و 200 هزار دختر آموزش مهارت زندگی می بینند

فاطمه زعفرانی بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طرح نیاز دختران امروز با هدف افزایش مهارت دختران جوان در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی و کسب مهارتهای امدادی اجرا می شود.

وی ادامه داد: دو میلیون جوان عضو جمعیت جوانان هلال احمر هستند که از این میان 60 درصد را دختران تشکیل می دهند و تمامی آنها در اجرای این طرح مشارکت می کنند.

وی در مورد این که مشارکت مردان در جمعیت هلال احمر بیشتر است یا زنان گفت: بنده این تفکیک را نمی پسندم چرا که خانمها و آقایان مکمل یکدیگر در پیشبرد جامعه به سوی اهداف متعالی هستند و در جمعیت هم همین تفکر حاکم است.

وی با بیان این که بانوان در عرصه های کارشناسی، داوطلبی و جمعیت جوانان هلال احمر بسیار فعال هستند افزود: دختران جوان حدود 57 درصد اعضای دواطلب هلال احمر را تشکیل می دهند که این حضور یک حضور کمی است و سعی داریم آن را کیفی کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به نقش زنان در فرهنگسازی، حضور آنها در فعالیتهای بشردوستانه می تواند در ایجاد جامعه ای نیکوکار و سالم بسیار موثر باشد.

وی با اشاره به عضویت مسئولان دولتی زن در جمعیت هلال احمر گفت: مسئولانی مانند خانم دستجردی( وزیر بهداشت) عضو جمعیت هلال احمر هستند و امیدواریم با رویه پیش رو و تعامل با سازمانها بتوانیم از حضور بانوان مدیر در فعالیتهای بشردوستانه بیشتر بهره بگیریم.

