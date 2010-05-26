همکاری ایران و بروندی در حوزه سیاسی و اقتصادی/ سفر رئیس جمهور بروندی به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آگوستین انسانزه وزیرامورخارجه جمهوری بروندی که در راس هیئتی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است پیش از ظهر امروز چهارشنبه در محل وزارت امورخارجه با منوچهر متکی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نگاه احترام آمیز ایران به مردم و کشورهای قاره آفریقا، خشنودی کشورمان را از برقراری صلح در کشور بروندی ابراز داشته و آمادگی طرف ایرانی را برای گسترش روابط با بروندی در زمینه های سیاسی و اقتصادی اعلام کرد.

وی همچنین آمادگی بازرگانان و شرکت های ایرانی که دارای تجربه های مفیدی در فعالیت های خارجی هستند، برای سرمایه گذاری در کشور بروندی را یادآور شده و نقش دو دولت را در ایجاد تسهیلات لازم بدین منظور را اساسی قلمداد کرد.

اگوستین انسانزه وزیرخارجه بروندی نیز ضمن سازنده خواندن ملاقات های انجام شده خود با مقامات ایرانی، از اراده سیاسی رئیس جمهور و سایر مقامات کشورش جهت گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور را مورد استقبال قرار داده و یادآور شد: در سفر آینده رئیس جمهور بروندی به جمهوری اسلامی ایران کشورش آمادگی دارد تا به توافقات مهمی در زمینه همکاری های سیاسی، کشاورزی ، صنعتی و ... دست یابد.

در این دیدار طرفین توافق کردند دیپلمات های دو کشور در خصوص سفر رئیس جمهور بروندی به ایران، تاسیس سفارت بروندی در تهران و ایجاد تسهیلات لازم برای سرمایه گذاران ایرانی در بروندی به مشورت بپردازند.