انتقال موشکهای پاتریوت آمریکا به لهستان خشم روسیه را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است : استقرار موشکهای پاتریوت آمریکا در لهستان کمکی به برقراری امنیت و اعتماد میان واشنگتن و مسکو نمی‌ کند.

بر اساس این گزارش، موشک های زمین به هوای پاتریوت آمریکا روز دوشنبه به لهستان انتقال یافت و قرار است در شمال این کشور نزدیک کالینینگراد روسیه نصب شود.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: ما به طور مکرر بیان داشته‌ ایم که منطق و معنای همکاری میان آمریکا و لهستان را در این حوزه درک نمی ‌کنیم. متاسفانه هنوز به سوالهای پرسیده شده ازطرفهای لهستانی و آمریکایی پاسخ داده نشده است.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا اعلام کرده، استقرار این موشکها به همراه 150 سرباز در مناطق شمالی لهستان با هدف آموزش پرسنل ارتش لهستان صورت می‌گیرد.

روسیه و آمریکا از دوران بوش در مورد استقرار سپر موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی با یکدیگر تنش داشتند، هر چند اوباما این پروژه را متوقف کرد، اما اقدام روز دوشنبه وتاشنگتن باعث شده تا تنش های قدیمی دو کشور بار دیگر احیا شود.