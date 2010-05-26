به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "بازی استریندبرگ" با کارگردانی کتایون کلانتری از شنبه هشتم خرداد ساعت 17 در خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری به صحنه می‌رود. علی کاشی، فاطمه سرلک و علی برجی بازیگران این نمایش هستند و سعید حسنلو طراحی صحنه اثر را برعهده دارد. راحله شمس آبادی دستیار کارگردان، فاطمه زعفرانی طراح لباس و نور و میترا موسیقی آهنگساز از جمله عوامل دیگر این نمایش هستند.



حمید سمندریان استاد راهنما و مشاور گروه در این اجرا است. "بازی استریندبرگ" نوشته فریدریش درونمات و ترجمه هما روستا است. این نمایش داستان ازدواج ناموفق و زندگی پر مشقت آلیس و ادگار است که با ورود شخصی به نام کورت دستخوش تحولاتی می‌شود.



حمید سمندریان در دهه 70 این نمایش را با حضور رضا کیانیان، هما روستا و احمد ساعتچیان در مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد که مورد استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتر قرار گرفت.