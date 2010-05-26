فراکسیون انقلاب اسلامی به لاریجانی رای نداد/ رای فراکسیون خط امام به لاریجانی

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: فراکسیون پیروان خط امام با توجه به عملکرد بسیار خوب آقای لاریجانی در دوره گذشته به ایشان رای دادند ولی به نظر می رسد که فراکسیونهای مدعی اصولگرایی به میثاق خود عمل نکردند.

وی با اشاره به عدم اقبال فراکسیون اصولگرایان به باهنر و غفوری فرد گفت: آنها در کنار گذاشتن این دو مهره اصولگرا با فراکسیون همراه بودند ولیکن در انتخاب رئیس مجلس با کل فراکسیون همراهی نکردند.

نماینده آبادان در ادامه از رای فراکسیون پیروان خط امام مجلس به امیدوار رضایی، ساعدی ، دهقان ، ابوترابی، لاهوتی و پزشکیان در این انتخابات خبر داد.