  1. سیاست
  2. سایر
۵ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

نماینده مردم آبادان:

فراکسیون انقلاب اسلامی به لاریجانی رای نداد/ رای فراکسیون خط امام به لاریجانی

فراکسیون انقلاب اسلامی به لاریجانی رای نداد/ رای فراکسیون خط امام به لاریجانی

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه فراکسیون انقلاب اسلامی به لاریجانی رای نداد گفت: این فراکسیون به رغم میثاقی که برای پایبندی به آرا فراکسیونی داشتند به علی لاریجانی رای نداد.

عبدالله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: فراکسیون پیروان خط امام با توجه به عملکرد بسیار خوب آقای لاریجانی در دوره گذشته به ایشان رای دادند ولی به نظر می رسد که فراکسیونهای مدعی اصولگرایی به میثاق خود عمل نکردند.

وی با اشاره به عدم اقبال فراکسیون اصولگرایان به باهنر و غفوری فرد گفت: آنها در کنار گذاشتن این دو مهره اصولگرا با فراکسیون همراه بودند ولیکن در انتخاب رئیس مجلس با کل فراکسیون همراهی نکردند.

نماینده آبادان در ادامه از رای فراکسیون پیروان خط امام مجلس به امیدوار رضایی، ساعدی ، دهقان ، ابوترابی، لاهوتی و پزشکیان در این انتخابات خبر داد.

کد خبر 1090199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها