فضای نمایشگاه بین المللی خراسان شمالی مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد رضا سوقندی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی با اشاره به بازدید بیش از 800 هزار نفر از چهار نمایشگاه کتاب سالهای گذشته که در طول سه سال و نیم در این استان برگزار شد، ظرفیت فرهنگی این استان را بسیار بالا خواند و اذعان کرد: در پنجمین نمایشگاه استانی کتاب بیش از 200 ناشر در 100 غرفه شرکت کرده اند که با گسترش فضای نمایشگاه بین المللی استان، این میزان می تواند تا700 ناشر نیز افزایش یابد.

وی با اشاره به اهمیت و تاثیر کتاب و مطالعه در رشد و توسعه فرهنگ، علم و تمدن ملتها اظهار داشت: خیرین باید همانند شرکت در مدرسه سازی و دیگر فعالیتهای خیرخواهانه ورود به عرصه کتاب را آغاز کنند چرا که نه تنها در حال حاضر بلکه در تمام دوران تاریخ کتاب به عنوان یک رسانه بیسیم بیشترین نقش را در تولید علم، فرهنگ و اندیشه داشته است.



وی گفت: بزرگترین معجزه دین اسلام و تاریخ بشر کتاب است که خداوند آن را با عنوان قرآن بر پیامبر اسلام(ص) نازل کرد و اولین پیام و دستور پروردگار به او خواندن و قرائت بود.



استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم گفت: باید مطالعه و کتابخوانی در خانه و خانواده بیشتر شود چرا که مطالعه والدین بیشترین تاثیر را بر فرهنگ سازی در فرزندان دارد.



محمد حسین جهانبخش با بیان این مطلب افزود: از مهمترین ویزگیهای نمایشگاه کتاب امسال استان می توان به برگزاری آن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی اشاره کرد و این مایه خرسندیست که دیگر همچون سالهای گذشته سالنهای ورزشی برای نمایشگاه اشغال نمی شود.



وی در ادامه به اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور اشاره کرد و این طرح را در راستای اجرای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در کشور بسیار امید بخش خواند.



جهانبخش با توجه به اینکه خراسان شمالی نیز جز سه استان انتخابی از سوی دولت به عنوان پایلوت جهت اجرای این طرح است این انتخاب را موجب سرافرازی این استان عنوان کرد.



وی میزان شرکت کنندگان در طرح آزمایشی در این استان را 77.2 در صد اعلام کرد و افزود: از بیست و هشتم اردیبهشت تا سوم خرداد، از 207 هزار خانوار استان، تعداد 160 هزار و 702 خانوار با وارد ساختن شماره حساب در سایت وزارت رفاه در این طرح شرکت کرده اند.



استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: طرح جمع آوری اطلاعات آن دسته از خانوار که در سال 87 نسبت به تکمیل فرم اطلاعات خانور اقدام نکرده اند نیز از 20 اردیبهشنت در این استان آغاز شد که تا کنون هفت هزار و 713 نفر از سرپرستان خانوارها فرمها را تکمیل نموده اند و پیشبینی می شود 15 هزار نفر از سال 87 تا کنون باقی مانده باشند که فرصت تکمیل فرمهای اطلاعات خانوار در این استان تا دهم خرداد 89 است.